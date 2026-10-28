Lucca Comics e Games 2026 al via oggi: i 20 eventi da non perdere

Introduzione
Comincia mercoledì 28 ottobre la nuova edizione di Lucca Comics & Games, evento di cultura pop che quest’anno celebra i suoi 60 anni con un’edizione a tema “Legacy”. Fino a domenica 1° novembre la città toscana si riempirà dunque di appassionati, con il festival che porta nel centro storico di Lucca grandi autori internazionali del fumetto, cinema e serie tv, mostre, giochi di ruolo, videogame, carte collezionabili e anteprime mondiali. Da Go Nagai a Frank Miller, da Harry Potter a Dungeons & Dragons, ecco una selezione di 20 appuntamenti e attrazioni da non perdere.
Quello che devi sapere
La mostra di Go Nagai
La Fondazione Banca del Monte di Lucca ospita la mostra “Go Nagai: Sole, cuore e acciaio” con protagonisti i mecha, i robot creati dal mangaka giapponese che hanno segnato l’immaginario di generazioni, da Mazinga Z e Goldrake a Jeeg e Grande Mazinga, senza dimenticare Devilman.
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Go Nagai disegna dal vivo sulle sigle dei suoi anime
La presenza dello stesso Go Nagai, a Lucca dal 28 al 30 ottobre, farà la gioia dei fan, pronti a incontrarlo in due occasioni: l’attesissimo maxishowcase, di mercoledì 28 ottobre in cui, dalle 15 alle 16, il sensei giapponese disegnerà dal vivo sulle note delle sigle degli anime tratti dai suoi manga e il dialogo con l’illustratore italiano Claudio Castellini, il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot Gabriele Mainetti e Alessandro Apreda, blogger noto come DocManhattan, il 30 ottobre dalle 10:30 alle 12.
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Gli incontri con Frank Miller
Tra gli ospiti internazionali spicca Frank Miller, autore di capolavori immortali come Daredevil: Rinascita, Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, Sin City e 300. Miller incontrerà il pubblico in diverse sessioni di firmacopie presso il padiglione Panini Comics e sarà protagonista di diversi eventi: il talk Frank Miller: 40 anni dopo la Rivoluzione che si terrà il 28 ottobre dalle 12 alle 13 presso l’Auditorium San Romano; la proiezione del documentario a lui dedicato Frank Miller: American Genius il 30 ottobre dalle 12 alle 13:30 presso il cinema Centrale; il confronto con un’altra grande ospite internazionale della sezione fumetto di Lucca Comics & Games Peach Momoko, dal titolo Marvel Legacy - Frank Miller e Peach Momoko: "They Speak Comics”, all’Auditorium San Romano il 31 ottobre dalle 11:30 alle 12:30.
La sfida del fumetto creata da Mirage
Undici autori italiani contro undici stranieri, capitanati dagli sceneggiatori Roberto Recchioni e Brian Michael Bendis, si sfidano nella creazione di un fumetto in 90 minuti intensissimi con Lillo arbitro e la telecronaca di Marco Civili. Mirage Comics Presenta… è l’evento che si terrà giovedì 29 ottobre alle 17:30 all’Auditorium San Romano. In campo alcune delle star del fumetto italiano e mondiale.
La mostra per i 60 anni di Lucca Comics
Si terrà a Palazzo Guinigi la mostra interattiva “Lucca Legacy: a comics and games story”, che racconta sei decenni di festival attraverso nove ambienti, poster, fumetti, giochi e ricordi.
Il mondo di Valentina e Guido Crepax
Palazzo Guinigi ospita anche molte altre mostre interessanti. Tra queste quella che riporta il pubblico nella Milano degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta attraverso Valentina e le tavole di Guido Crepax, con opere in larga parte non esposte dal vivo in occasioni recenti.
Gli 80 anni di Lucky Luke
I 60 anni di Lucca Comics & Games non sono l’unico anniversario importante celebrato in questa edizione. Tra gli altri rientrano anche gli 80 anni di Lucky Luke, il pistolero creato da Morris, con una mostra ospitata ancora a Palazzo Guinigi piena di tavole originali provenienti direttamente dagli archivi dell’autore.
Gli spokon: da Rocky Joe a Holly e Benji
Ci si deve spostare invece alla Japan Town per visitare la mostra “Spokon: Sport, lacrime e vittoria!” che racconta la storia dei manga sportivi: da Rocky Joe e Mimì e la nazionale di pallavolo fino a Holly e Benji, Slam Dunk, Haikyu!! e Blue Lock, con disegni originali, cel d’animazione e memorabilia.
Joe Manganiello entra nel mondo di Dungeons & Dragons
L’attore Joe Manganiello torna nuovamente a Lucca Comics & Games come curatore speciale del programma dedicato a Dungeons & Dragons. Manganiello parteciperà a diversi incontri, parlando di come si crea un’avventura di D&D col decano dei Master italiani Zoltar (28 ottobre, Grog Live Show, dalle 13:20 alle 14:10); presentando D&D Icons, nuovo programma creativo che riunisce alcune delle figure più importanti nella storia di Dungeons & Dragons con il team di sviluppo di oggi, per riportare al centro le ambientazioni e i personaggi che hanno definito l’immaginario di generazioni di giocatori (29 ottobre, Auditorium San Francesco, dalle 15 alle 16); una signing session con Tracy e Laura Hickman (29 ottobre, Auditorium San Francesco dalle 16 alle 17:30); la presentazione del suo libro autobiografico Death Saves (30 ottobre, Auditorium San Romano, dalle 13:30 alle 14:30).
Critical Role e il nuovo Daggerheart
Christopher Perkins, direttore creativo della Darrington Press, casa editrice che pubblica il gioco di ruolo da tavolo Daggerheart e altri giochi, ed Elise Rezendes, produttrice senior di giochi di ruolo per Critical Role, parteciperanno a diversi incontri sul mondo del gioco di ruolo e da tavolo. Il 29 ottobre dalle 16:45 alle 17:45 “Tradurre speranze e paure” in Sala G. Ingellis dalle 16:45 alle 17:45; Intervista Critical Role e Daggerheart - Dietro le quinte di Daggerheart: Hope & Fear il 31 ottobre al Grog Live Show dalle 10:25 alle 11:15; Critical Role presenta: Daggerheart Live Play il 31 ottobre al Grog Live Show dalle 14 alle 15:25.
L’anteprima mondiale di Defenders of Hogwarts
Per i fan di Harry Potter c’è un appuntamento particolarmente significativo: Lucca sarà il primo evento al mondo dove trovare Defenders of Hogwarts, il nuovo gioco da tavolo firmato MinaLima, atteso in distribuzione nella primavera 2027. L’incontro si terrà il 29 ottobre al Grog Live Show dalle 15 alle 15:30.
Incontrare MinaLima, i designer di Harry Potter
Miraphora Mina ed Eduardo Lima, fondatori di MinaLima, festeggiano vent’anni di attività. Sono gli autori di alcuni degli elementi visivi più riconoscibili dei film di Harry Potter e Animali Fantastici. I due parteciperanno ai firmacopie allo stand del loro editore italiano L’Ippocampo e saranno protagonisti dell’incontro Aprire mondi: dalla pagina alla meraviglia con MinaLima all’Auditorium del Suffragio dalle 10 alle 11 del 30 ottobre.
Magic: The Gathering incontra Star Trek
Per gli appassionati di carte, dal 28 ottobre al 1° novembre Magic: The Gathering sarà protagonista con dimostrazioni, tornei e incontri con artisti. Oltre a celebrare l’espansione Frattura della Realtà, Lucca ospiterà l’anteprima di Magic: The Gathering | Star Trek, prossimo appuntamento con Universes Beyonda Universes Beyond.
30 anni di Pokémon
Altro grande anniversario da celebrare è il trentennale della nascita dei Pokémon. Il 31 ottobre, nella Sala G. Ingellis, dalle 15 alle 16, Denis Naccari e Maurizio Carlino di Pokémon Millennium, storica community italiana online dal 2001, accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso l’evoluzione di Pokémon in Italia con 30 anni di Pokémon: come è cambiato il fenomeno Pokémon in Italia?
Percy Jackson, il red carpet con gli attori della serie
Disney+ torna a Lucca con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, che sarà protagonista del 60° anniversario di Lucca Comics & Games portando per la prima volta al festival gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all’executive producer Dan Shotz. Il cast artistico e tecnico parteciperà a un panel dedicato durante il quale verranno mostrate in anteprima clip inedite dell’attesissima terza stagione della serie. Il 30 ottobre dalle 10 alle 11:30 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini.
Nord Sud Ovest Est
Venerdì 30 ottobre a partire dalle 17:30, la Sala Astra ospiterà la proiezione degli episodi 5 e 6 di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, serie Sky firmata da Sydney Sibilia. Il regista introdurrà la proiezione con i protagonisti Matteo Oscar Giuggioli ed Elia Nuzzolo.
Look Back
Arriva a Lucca Comics & Games Look Back, il film di Hirokazu Koreeda tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, già presentato e apprezzatissimo alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista introdurrà la proiezione. L’appuntamento è per il 29 ottobre alle 20 al Cinema Astra.
L’incontro tra Koreeda e Mainetti
Koreeda sarà protagonista anche di Look Back - Il cinema di Hirokazu Koreeda, dialogo con il collega italiano Gabriele Mainetti. Al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, il 30 ottobre, dalle 18:30 alle 19:30.
Blue Lock, il film
Altro grande appuntamento dell’area Movie di Lucca Comics & Games 2026 è la proiezione in anteprima del live action tratto dal manga calcistico Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura. Il 30 ottobre, al Cinema Centrale dalle 16:30.
SHAUN, Vita da Pecora Operazione: Z.U.C.C.A.
Il 28 ottobre alle 17, il Cinema Astra ospita invece l’anteprima nazionale di SHAUN, Vita da Pecora Operazione: Z.U.C.C.A., nuovo film della saga animata in stop motion targata Aardman Animation. Introduce la proiezione il regista Matthew Walker, modera l'intervento Gianluca De Angelis.