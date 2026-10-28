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Dall’aria al deserto e il sogno di produrre le fragole nel deserto

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini

Viaggio tra innovazione molecolare, ingegneria off-grid e la visione di un futuro in cui l’acqua potabile non sarà più un privilegio, ma una risorsa condivisa per l’intero pianeta grazie a un ingegnere vicentino di 56 anni, Massimo Vicentini, che ha creato una macchina che produce acqua da sole e aria

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