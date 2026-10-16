Fonteverde, nuovo modo di vivere il benessere tra le colline toscane

Il Fonteverde Thermal Spa Resort ripensa il concetto di benessere attraverso percorsi personalizzati che intrecciano medicina ayurvedica, alimentazione e trattamenti dedicati all’equilibrio tra mente e corpo
L’ospitalità non è forma ma parte del rituale rigenerante di Fonteverde, resort termale e centro benessere situato tra la Val d’Orcia e la Maremma, in Toscana. Un dettaglio che rende la struttura il punto fermo di una nutrita clientela abituale, e si sposa con l’ambizione di trasformare l’idea di percorso termale: un’esperienza che inizia a San Casciano dei Bagni ma prosegue tutto l’anno, divisa in tre appuntamenti, affinché il benessere non sia più solo una parentesi di pochi giorni, ma un’abitudine che consente di trovare e mantenere l’equilibrio tra mente e corpo.
Incastonato tra la Val d’Orcia e la Maremma, il resort Fonteverde occupa un’antica residenza medicea del Quattrocento, trasformata dagli interventi architettonici degli anni Trenta e Novanta. All’interno, quadri d’epoca raffiguranti esponenti della famiglia Medici accolgono gli ospiti, guidandoli tra spazi eleganti: dal bar del Falconiere al raffinato ristorante Ferdinando I, che propone interessanti combinazioni e piatti della tradizione toscana, oltre a un menù giornaliero ispirato ai principi della tradizione ayurvedica; passando per piccole boutique, tra abbigliamento e pregiati vini locali.
Dalle terrazze lo sguardo attraversa le colline toscane, mentre il sole accompagna il ritmo della giornata fino al tramonto sulle piscine termali. Qui confluiscono le acque di 42 sorgenti, che alimentano vasche che naturalmente si mantengono intorno ai 37 gradi.
Alla dimensione della cura si affianca quella culturale, con il Premio Fonteverde, riconoscimento dedicato a personalità che si sono distinte nel mondo dell’arte, della cultura e dell’impegno sociale, assegnato nel 2026 alla conduttrice Camila Raznovich per la sua capacità di raccontare il viaggio come occasione di incontro e ascolto. A pochi passi, il patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni testimonia un legame con le acque termali che risale all’antichità. Nel santuario etrusco-romano del Bagno Grande gli scavi hanno riportato alla luce oltre venti statue in bronzo, risalenti in gran parte al II e I secolo a.C., insieme a iscrizioni in etrusco e latino e migliaia di monete votive. Una scoperta tra le più importanti dell’archeologia recente, che racconta come queste sorgenti fossero già luogo di culto e incontro tra civiltà diverse.
La filosofia Equilibrium e l'obiettivo dell'autoconsapevolezza
La struttura contiene quattro anime: presidio medico termale, riconosciuto grazie ai suoi fanghi terapeutici; ospitalità alberghiera, soggiorni con Spa e ingressi singoli in Day Spa.
Alla base di tutti i programmi ed esperienze c’è Equilibrium, filosofia che integra medicina occidentale e tradizioni orientali. Tra queste l’Ayurveda, antica disciplina indiana che interpreta la salute attraverso il rapporto tra corpo, mente e percezioni.
A guidare il percorso è Dipu, maestro originario dell’Himalaya, che lavora con un’équipe interdisciplinare. “La maggior parte delle persone che arrivano qui prova stress perché non riesce a lasciarsi andare, ad abbandonare il controllo. Partiamo dal capire come l’ospite si sente per scegliere quali trattamenti, principi attivi, sapori siano più adatti affinché li accolga e non vada in protezione. Non c'è un protocollo, uno standard, tutto si basa tutto su quello che senti”, racconta.
Il primo passo è infatti l’ascolto: all’arrivo, un lungo colloquio con la nutrizionista Angela Faralli e la tutor cosmetologa Elisa Ciacci, consente di costruire un percorso completo, che mette al centro le esigenze individuali per definire trattamenti, alimentazione e abitudini.
L’obiettivo finale del percorso è l’autoconsapevolezza: comprendere le sensazioni che accompagnano lo stato di equilibrio tra corpo e mente, in modo da ritrovarlo anche nella routine oltre la parentesi termale , grazie alle tecniche apprese da operatori ed esperti.
Il programma ayurvedico dura cinque giorni e comprende consulenze mediche e nutrizionali, massaggi, scrub, respirazione meditativa e rituali con oli caldi. Tra le proposte figurano anche i fanghi termali aromatici, incontro tra le proprietà delle acque locali e le pratiche sensoriali.
Il cibo è parte integrante di questo approccio. Da pochi mesi la cucina è affidata a Vito Quarto, chef con precedenti esperienze all’Hotel Vannucci di Città della Pieve, che unisce influenze pugliesi e tradizione toscana. Nei programmi personalizzati, ingredienti stagionali e preparazioni ispirate all’Ayurveda accompagnano il lavoro sul rapporto tra alimentazione e benessere.
Un benessere da mettere in calendario
Accanto ai trattamenti termali, dalla fangoterapia alle cure inalatorie, Fonteverde propone massaggi, crioterapia e consulenze specialistiche, a cui si aggiunge un progetto ambizioso: trasformare il benessere in abitudine attraverso Wellness in Calendario, un piano che distribuisce nell’arco dell’anno attraverso tre soggiorni di due notti: Depurative, dedicato alla depurazione; Deep, incentrato sul rilassamento e sulla gestione dello stress; Divine, orientato alla cura della pelle e alla nutrizione. Un programma modulabile dopo il confronto con gli specialisti.
La peculiarità di Fonteverde però non si ferma qui. I trattamenti, infatti, possono essere adattati anche ai più piccoli, con massaggi e fanghi dedicati. Mentre la struttura si distingue per il suo approccio pet friendly: non solo è possibile portare con sé il proprio animale domestico, ma ad accoglierlo ci sarà una piscina riservata con acqua termale e linee di prodotti appositamente pensate per gli amici a quattro zampe.
Remise en forme d’autunno, tra le Wine-Spa più prestigiose d’Italia
Immersioni in tini pieni di mosto, maschere rigeneranti ai polifenoli e bagni nel Sangiovese. Ma anche scrub con bucce d'acino, trattamenti effetto lifting all’Amarone e massaggi terapeutici con olio di vinaccioli ed estratti di Sauvignon. Questa settimana vi portiamo alla scoperta delle strutture con centri benessere dove il relax si unisce agli effetti benefici e rivitalizzanti dell'uva per un viaggio di inizio autunno all'insegna della salute e del buon bere a cura di Costanza Ruggeri