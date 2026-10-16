Fonteverde, nuovo modo di vivere il benessere tra le colline toscane

L’ospitalità non è forma ma parte del rituale rigenerante di Fonteverde, resort termale e centro benessere situato tra la Val d’Orcia e la Maremma, in Toscana. Un dettaglio che rende la struttura il punto fermo di una nutrita clientela abituale, e si sposa con l’ambizione di trasformare l’idea di percorso termale: un’esperienza che inizia a San Casciano dei Bagni ma prosegue tutto l’anno, divisa in tre appuntamenti, affinché il benessere non sia più solo una parentesi di pochi giorni, ma un’abitudine che consente di trovare e mantenere l’equilibrio tra mente e corpo.

Incastonato tra la Val d’Orcia e la Maremma, il resort Fonteverde occupa un’antica residenza medicea del Quattrocento, trasformata dagli interventi architettonici degli anni Trenta e Novanta. All’interno, quadri d’epoca raffiguranti esponenti della famiglia Medici accolgono gli ospiti, guidandoli tra spazi eleganti: dal bar del Falconiere al raffinato ristorante Ferdinando I, che propone interessanti combinazioni e piatti della tradizione toscana, oltre a un menù giornaliero ispirato ai principi della tradizione ayurvedica; passando per piccole boutique, tra abbigliamento e pregiati vini locali.

Dalle terrazze lo sguardo attraversa le colline toscane, mentre il sole accompagna il ritmo della giornata fino al tramonto sulle piscine termali. Qui confluiscono le acque di 42 sorgenti, che alimentano vasche che naturalmente si mantengono intorno ai 37 gradi.

Alla dimensione della cura si affianca quella culturale, con il Premio Fonteverde, riconoscimento dedicato a personalità che si sono distinte nel mondo dell’arte, della cultura e dell’impegno sociale, assegnato nel 2026 alla conduttrice Camila Raznovich per la sua capacità di raccontare il viaggio come occasione di incontro e ascolto. A pochi passi, il patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni testimonia un legame con le acque termali che risale all’antichità. Nel santuario etrusco-romano del Bagno Grande gli scavi hanno riportato alla luce oltre venti statue in bronzo, risalenti in gran parte al II e I secolo a.C., insieme a iscrizioni in etrusco e latino e migliaia di monete votive. Una scoperta tra le più importanti dell’archeologia recente, che racconta come queste sorgenti fossero già luogo di culto e incontro tra civiltà diverse.