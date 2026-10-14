"Non chiamarmi Cenerentola", il nuovo libro di Paola Servente

Una rilettura contemporanea della celebre fiaba ambientata tra i corridoi di un liceo. Al centro della storia una sedicenne che sfida stereotipi ed etichette per scegliere da sola il proprio futuro. Uno young adult pensato anche per le lettrici più giovani ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È uscito il nuovo romanzo di Paola Servente, conduttrice e autrice radiofonica: "Non chiamarmi Cenerentola", edito da Piemme. Un romance contemporaneo dove il retelling della fiaba incontra una ragazza determinata a scrivere il proprio destino. Si tratta di uno young adult adatto anche alle giovanissime dai 13 anni. Sui social nelle pagine dedicate alla scrittura si legge: "La Servente è una garanzia" o anche: "Dalla prima all'ultima pagina mi ha tenuta con il fiato sospeso". Dopo i successi con la Newton Compton Editori la scrittrice genovese approda a Piemme con il suo nuovo romanzo, uno young adult che nel giro di pochi giorni ha già riscosso molto successo. La protagonista è una Cenerentola moderna che non aspetta che sia un principe a decidere come debba finire la sua storia. Il romanzo parte da alcuni degli elementi più riconoscibili della celebre fiaba per portarli tra i corridoi di un liceo, con una protagonista sedicenne tutt'altro che disposta ad accettare il ruolo che gli altri hanno scelto per lei. Ma la Servente nel testo inserisce in chiave rivisitata la storia della scarpetta, le sorellastre (in questo caso due gemelle), il principe azzurro e anche naturalmente il ballo di gala.

La trama Virginia ha sedici anni, è capitana della squadra di pallavolo, divora romanzi e detesta gli stereotipi. Eppure, per gli studenti del liceo D'Annunzio è "Cenerentola". Il soprannome le è rimasto appiccicato addosso dopo aver perso una scarpa in un'epica figuraccia davanti a Stefano Arrigoni, diciotto anni, capitano dell'Under 19, il ragazzo più popolare, più arrogante (e più bello!) della scuola. Come se non bastasse, Virginia e Stefano, ormai per tutti Cenerentola e il Principe, si ritrovano a lavorare in coppia a un importante progetto scolastico. Per due settimane saranno obbligati a frequentarsi e a lei toccherà sopportare il suo sorrisino, le continue battute e la sicurezza ostentata. Giorno dopo giorno, però, le certezze di Cenerentola vacillano. Il Principe si rivela molto diverso dal ragazzo tutto muscoli e arroganza che immaginava e quando è insieme a lui si ritrova a fare pensieri che non avrebbe creduto possibili… E se questa volta fosse Cenerentola a scegliere il proprio destino? Tra battute, momenti piccanti, imbarazzanti e sorrisi si arriva in un battito di ciglia verso la conclusione.