Da Milano alla Luna, il viaggio grazie alla realtà virtuale

Con l’esperienza VR targata Fever “Luna: A Journey to the Moon” chiunque potrà imbarcarsi sul razzo Saturn V e vivere in prima persona un evento che ha cambiato per sempre la storia umana. Dall’addestramento degli astronauti fino allo sbarco. Dal 15 ottobre, lo Spazio Bergognone 26 di Milano si prepara al lancio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In un momento storico in cui il nostro satellite è tornato al centro delle grandi missioni internazionali e della nuova corsa allo spazio tra agenzie e colossi privati, il prossimo grande capitolo dell'esplorazione umana e il suo mito eterno arrivano a Milano con l'apertura di Luna: A Journey to the Moon, nuova esperienza VR targata Fever che sbarcherà a Milano il 15 ottobre 2026, presso Spazio Bergognone (Via Bergognone 26). Grazie alla realtà virtuale, il pubblico potrà seguire l’addestramento degli astronauti, viaggiare attraverso lo spazio siderale e camminare sulla Luna, vivendo da protagonista la storica missione Apollo 11.

L'addestramento prima di partire Sviluppato attraverso anni di ricerca e alimentato da una tecnologia all'avanguardia di realtà virtuale immersiva, Luna: A Journey to the Moon trasporta gli ospiti nel cuore della più grande impresa spaziale dell'umanità. Il viaggio inizia sulla Terra, dove i visitatori accedono all’addestramento degli astronauti necessario per affrontare il lancio; ascoltando il rombo del Saturn V, si lanciano in orbita per approdare infine sulla superficie lunare e compiere quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Guidati da Selene, assistente virtuale dotata di IA, gli ospiti apprendono le competenze, il lavoro di squadra e la precisione necessari per lasciare l’atmosfera terrestre, ricreare le manovre di aggancio compiute dagli astronauti nel 1969 e camminare su un terreno dove solo pochissimi esseri umani sono mai stati.

I visitatori diventano parte della storia Attraverso una narrazione cinematografica, l’uso di audio autentici della NASA e ambienti virtuali curati nei minimi dettagli, l’esperienza racconta una storia di curiosità, coraggio e scoperta, portando il pubblico dietro le quinte di un’impresa epocale. Luna: A Journey to the Moon si distingue per il suo design interattivo, che consente ai visitatori non solo di assistere alla storia, ma di esserne parte.