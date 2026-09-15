Pordenonelegge 2026: programma, eventi e ospiti del festival del libro

Pordenonelegge torna dal 16 al 20 settembre con la sua 27esima edizione che sarà preludio al 2027, quando la città sarà Capitale Italiana della Cultura. Protagonista dell’evento di apertura lo scrittore e saggista Salman Rushdie, mentre i quattro giorni di programma, ricco di ben 694 ospiti italiani e internazionali, si concluderanno domenica con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il Concerto per l’Italia affidato al Trio Il Volo. Il discorso di Mattarella uscirà dal teatro e potrà essere seguito da tutti in presa diretta, perché Pordenone si trasformerà in teatro a cielo aperto grazie ai maxischermii. I 447 incontri totali si svolgeranno in 52 sedi della città e del territorio. Tante anteprime editoriali e svariati percorsi espositivi allestiti a Pordenone.

"Pordenonelegge 2026 conferma e rinnova la sua vocazione più autentica: quella di essere, prima di tutto, uno spazio inclusivo e una Festa culturale", ha spiegato il Presidente di Fondazione Pordenonelegge, che promuove il festival, Michelangelo Agrusti. Il filo conduttore di quest'anno sarà "condivisione", parola chiave e motto dell'edizione.

Verrà consegnata l'Onorificenza Ambassador of Freedom conferita da Fondazione Pordenonelegge.it al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, allo scrittore Salman Rushdie e a Vera Politkovskaja, figlia della giornalista Anna Politkovskaja, attesa al festival a pochi giorni dal ventennale dell’assassinio della madre. Il riconoscimento vuole mettere al centro il valore della libertà e del pensiero libero nel mondo.

Gli ospiti

Tra le voci di Pordenonelegge ci saranno Eshkol Nevo, Michel Houellebecq, Peter Sloterdijk, Andrew Sean Greer, Kader Abdolah, Carol Ann Duffy, Thomas Schlesser, Leïla Slimani, Nelio Biedermann, Bérénice Pichat, Assaf Gavron, Daniel Schulz. Molti anche gli ospiti italiani: Stefania Auci, Andrea Vitali, Erri De Luca, Ilaria Tuti, Eraldo Affinati, Mauro Covacich, Mauro Corona, Stefania Andreoli, Francesca Giannone, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Matteo Bussola, Walter Siti, Daria Bignardi, Concita De Gregorio, Romana Petri, Dario Ferrari, Viola Ardone, Laura Morante, Serena Bortone, Enrico Galiano, Andrea Maggi. Spazio ai gialli con Alessandro Robecchi, Antonio Manzini, Giancarlo De Cataldo, Daniele Mencarelli, Piergiorgio Pulixi, Cristina Cassar Scalia, Maurizio de Giovanni, Giovanni Grasso, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, Massimo Carlotto, Andrea Pennacchi, Gianni Riotta. E i grandi dialoghi incroceranno Tullio Avoledo e Fabiano Massimi, Serena Cappellozza e Bruno Gambarotta, Francesco Musolino e Carlo Calabrò, Andrea Vianello e Luigi Nacci, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, Andrea Segrè e Davide Rondoni, Marco Balzano e Piergiorgio Nicolazzini. Anche quest'anno la poesia sarà celebrata nel quadro della più grande “agorà” nazionale sul fare poetico in Italia. Per valorizzare invece le voci dissidenti sarà inaugurato un filone di incontri ad hoc, la "Dissensio Arena", che vedrà ospiti la regista e scrittrice afghana Zainab Entezar, la poetessa e attivista iraniana Bita Malakuti, la già citata Vera Politkovskaja che ricorderà la madre Anna; la scrittrice algerina Amal Bouchareb, l’autrice ucraina Yaryna Grusha, lo scrittore curdo Burhan Sönmez, lo scrittore e reporter cinese Liao Yiwu. La politica sarà al centro dell’Arena Europa, con riflessioni di Nora Bussigny, Michele Ainis, Giovanni Brizzi, Pier Ferdinando Casini, Claudio Cerasa, Tommaso Cerno, Massimiliano Coccia, Gianni Cuperlo, Giorgio Dell’Arti, Federico Fubini, Carlo Galli, Giuseppe Lupo, Carlo Panella, Vittorio Emanuele Parsi, Antonio Polito. All'ambito della storia, della scienza e della filosofia è dedicato un percorso portante del festival: fra i protagonisti Massimo Recalcati, Paolo Crepet, Aldo Cazzullo, Antonio Forcellino, Giorgio Ieranò, Guido Crainz, Marcello Flores, Andrea Moro, Silvio Garattini, Guido Tonelli, Massimo Temporelli, Giovanni Covone. Sull’Intelligenza Artificiale interverranno anche Maurizio Ferraris, Nello Cristianini, Vittorio Gallese e Mario Desiati, Giuseppe Antonelli, Stefano Quintarelli, Luca De Biase, Luca Taddio e Simone Regazzoni.

Per il programma completo consultare pordenonelegge.it