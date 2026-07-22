Quattro cene evento tra Taormina, Matera e Roma: VRetreats e ItaliaSquisita lanciano "Tavole d’Autore", la rassegna che unisce grandi chef, ospitalità e cucina italiana ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels, e ItaliaSquisita lanciano "Tavole d’Autore", una nuova rassegna gastronomica che mette al centro l'incontro tra alta cucina e ospitalità italiana. L'iniziativa propone quattro cene evento ospitate in alcune delle strutture della collezione VRetreats, con protagonisti chef di rilievo nazionale affiancati di resident chef, in un percorso dedicato alla valorizzazione dei territori, delle tradizioni e delle diverse interpretazioni della cucina italiana.

Quattro appuntamenti tra Taormina, Matera e Roma Il calendario della rassegna si sviluppa in tre date, coinvolgendo quattro hotel della collezione VRetreats: il Mazzarò Sea Palace e l'Atlantis Bay di Taormina, Palazzo Gattini di Matera e il Donna Camilla Savelli di Roma. luoghi in cui storia, arte, cultura e design si intrecciano con un’idea di ospitalità italiana autentica, attenta ai dettagli e alla creazione di esperienze memorabili.

Il debutto il 26 luglio tra Sicilia e Basilicata La rassegna prenderà il via il 26 luglio con un doppio appuntamento. Al Mazzarò Sea Palace di Taormina lo chef Roberto Di Pinto, del ristorante Sine by Di Pinto di Milano, firmerà una cena a quattro mani insieme all'Executive Chef Riccardo Fazio, alla guida del ristorante BLUM. Il percorso gastronomico sarà dedicato all'incontro tra creatività partenopea, tecnica contemporanea e valorizzazione delle materie prime siciliane. Nella stessa serata, a Palazzo Gattini di Matera, antica dimora affacciata sui Sassi, lo chef Angelo Sabatelli, dell'omonimo ristorante di Putignano, cucinerà insieme all'Executive Chef Gabriele Marino, del ristorante Le Bubbole, in un menu pensato per valorizzare il dialogo tra la cucina pugliese e l'identità gastronomica della Basilicata.

Il 25 agosto l'incontro tra Taormina e la Costiera Sorrentina Il terzo appuntamento è in programma il 25 agosto all'Atlantis Bay di Taormina. Lo storico chef Tino Privitera, alla guida del Nui Restaurant, ospiterà Peppe Guida, chef dell'Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense. La cena sarà dedicata ai sapori del Mediterraneo, con un percorso che unirà le tradizioni della Costiera Sorrentina e della Sicilia attraverso una cucina contemporanea incentrata su stagionalità, semplicità e valorizzazione del territorio.