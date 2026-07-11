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Nostalgia, il collante che unisce Boomer e Gen Z

Michele Boroni

Michele Boroni

L’indagine della società di ricerca Luminate esplora il fenomeno del revival culturale da parte di chi cerca conforto nei decenni passati. I dati dimostrano che il bisogno di atmosfere vintage influenza profondamente cosa, come e perché acquistiamo oggi. E i brand stanno iniziando a sfruttare questa tendenza

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