Bambini in viaggio, crociera in famiglia per scoprire il Mediterraneo

Un viaggio pensato per tutta la famiglia, toccando ogni giorni un porto diverso. Costa Fascinosa salpa da Taranto per un itinerario nel cuore del Mediterraneo, toccando Grecia, Malta e Sicilia. A bordo, comfort, intrattenimento e gastronomia accompagnano ogni giornata di navigazione. La crociera perfetta per vivere momenti indimenticabili insieme a tutta la famiglia. ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal porto di Taranto al cuore del Mediterraneo: il viaggio in crociera che conquista tutta la famiglia Le crociere hanno cambiato volto e oggi rappresentano una delle formule di viaggio molto apprezzate dalle famiglie. Le moderne navi sono infatti progettate per offrire esperienze diverse a ogni componente del gruppo, permettendo ai bambini di divertirsi in sicurezza e agli adulti di ritagliarsi momenti di autentico relax. Piscine, parchi acquatici, aree gioco, cinema, spettacoli serali, attività sportive e club dedicati ai più piccoli trasformano la nave in una vera città galleggiante. Mentre i bambini partecipano ai programmi di animazione, i genitori possono concedersi una pausa nelle spa, nelle aree benessere o nei numerosi ristoranti di bordo. Ogni giornata propone un equilibrio tra tempo libero e scoperta. Le escursioni permettono di visitare città d'arte, piccoli borghi, spiagge e riserve naturali, alternando visite culturali a momenti di relax sul mare. Una formula che riesce a soddisfare esigenze e interessi differenti, senza rinunciare alla comodità di avere ogni sera la propria "camera d'albergo" pronta ad accogliere i viaggiatori in una nuova destinazione. A bordo si possono anche incontrare crocieristi da record, come una coppia alla loro 236esima crociera. È in questo scenario che si inserisce l'itinerario di Costa Fascinosa, in partenza dal porto di Taranto, in viaggio verso Grecia, Malta e Sicilia, in un percorso che unisce il piacere della vita a bordo al fascino di alcune delle mete più sorprendenti del Mediterraneo.

Tra Grecia e Malta: viaggio nella storia e nei paesaggi del Mediterraneo La prima tappa di questo itinerario è Cefalonia, una delle isole più suggestive del Mar Ionio, dove il mare cristallino incontra una natura ancora incontaminata. Tra le escursioni più apprezzate figurano le spettacolari Grotte di Drogarati, un ambiente sotterraneo modellato nei millenni da stalattiti e stalagmiti, e il celebre Lago Melissani, conosciuto anche come Grotta delle Ninfe, dove la luce filtra dall'alto colorando l'acqua di sfumature turchesi e smeraldo. Chi preferisce una giornata di relax trova invece nella spiaggia di Makris Gialos il luogo ideale per godersi il mare greco. L'itinerario prosegue verso Mykonos, isola che conserva ancora il fascino del suo passato marinaro. Passeggiando tra le viuzze bianche si raggiunge la celebre Piccola Venezia, dove le case sembrano affacciarsi direttamente sulle onde dell'Egeo, mentre poco distante sorgono gli storici mulini a vento, simbolo dell'isola. Tra le tappe imperdibili figura anche la chiesa di Paraportiani, nata dall'unione di cinque edifici religiosi e considerata uno degli esempi più fotografati dell'architettura cicladica. A pochi chilometri dal centro, nel villaggio di Ano Mera, il Monastero di Panagia Tourliani custodisce una preziosa iconostasi in legno intagliato realizzata nel Settecento da artisti fiorentini. Dal porto del Pireo si raggiunge invece Atene e il suo simbolo universale: l'Acropoli. Qui, tra il Partenone, il Tempio di Atena Nike, le Cariatidi e l'antico ulivo sacro, prende forma il racconto della civiltà greca e delle origini della democrazia. Dalla collina lo sguardo spazia sulla città fino al mare, offrendo uno dei panorami più celebri del Mediterraneo. L

Le altre tappe della settimana L'approdo successivo è La Valletta, capitale di Malta e autentico museo a cielo aperto. L'escursione lungo la costa meridionale conduce alla spettacolare Blue Grotto, complesso di archi naturali e caverne scolpite dal mare, prima di raggiungere il pittoresco villaggio di pescatori di Marsaxlokk, celebre per i tradizionali luzzi, le coloratissime imbarcazioni decorate con gli occhi di Osiride, simbolo di protezione per chi affronta il mare. Nel cuore della città, la Concattedrale di San Giovanni custodisce due autentici tesori di Caravaggio: la monumentale "Decollazione di San Giovanni Battista", unica opera firmata dal maestro, e il "San Girolamo scrivente". Dietro l'austera facciata si apre uno degli interni barocchi più spettacolari d'Europa, impreziosito da decorazioni dorate e dagli altari dedicati alle antiche "lingue" dei Cavalieri di Malta. Infine la Sicilia con Catania, meta ideale per chi desidera unire cultura, mare e natura. Passeggiando nel centro storico barocco si possono ammirare piazze, chiese e mercati ricchi di fascino e tradizione. Tra le esperienze imperdibili spicca l'escursione sull'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, dove è possibile percorrere sentieri panoramici e osservare paesaggi unici.

Quando il mare si spegne e si accendono le stelle Non sono soltanto le destinazioni a rendere speciale una crociera. Anche la navigazione stessa diventa esperienza. Tra i momenti più emozionanti proposti a bordo di Costa Fascinosa c'è la serata dedicata all'osservazione del cielo. Nel cuore del Mar Ionio la nave raggiunge uno dei punti meno illuminati del Mediterraneo, lontano dalle coste e da qualsiasi fonte di inquinamento luminoso. Per qualche minuto tutte le luci di bordo vengono spente. Il mare scompare nell'oscurità e sopra i passeggeri si apre una volta celeste di straordinaria nitidezza. Guidati da un'app dedicata, è possibile riconoscere costellazioni, pianeti e galassie, riscoprendo uno spettacolo che oggi, nelle città, è sempre più difficile osservare. È un finale capace di sintetizzare il senso dell'intero viaggio: una settimana in cui il comfort della nave si alterna alla scoperta di luoghi ricchi di storia, cultura e natura, trasformando la crociera in un'esperienza che va oltre la semplice vacanza e diventa un modo diverso di vivere il Mediterraneo.