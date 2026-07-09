Premio Ischia di giornalismo, al via il 10 e 11 luglio l'edizione 2026

Grandi nomi dell'informazione italiana e internazionale saranno al centro della manifestazione che ogni anno premia i migliori giornalisti della stampa italiana e internazionale. Saranno quattro le macro aree approfondite domani e sabato a Lacco Ameno: il rapporto tra Usa e Europa nel nuovo ordine mondiale, un’indagine dell’istituto Ipsos-Doxa su sul sistema mediatico in profonda trasformazione, la comunicazione degli scenari di guerra nei giovani attivisti digitali e le opportunità dell’America’ Cup a Napoli

Due giorni di dibattiti e confronti a viso aperto che vedono alternarsi nella conduzione dei diversi tavoli giornalisti europei e italiani. Saranno quattro le macro aree in cui saranno suddivisi gli approfondimenti: il rapporto tra Usa e Europa nel nuovo ordine mondiale, un’indagine dell’istituto Ipsos-Doxa su come il pubblico italiano si stia adattando a un sistema mediatico in profonda trasformazione, la comunicazione degli scenari di guerra nei giovani attivisti digitali e infine le opportunità dell’America’ Cup a Napoli.

Nelle giornate di Venerdì 10 e Sabato 11 luglio nell'ambito del Premio Ischia di Giornalismo Internazionale a Lacco Ameno, si svolgerà l'edizione 2026 con workshop con i grandi nomi dell'informazione italiana e internazionale che saranno al centro della manifestazione che ogni anno premia i migliori giornalisti della stampa italiana e internazionale.