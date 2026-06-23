Mappe per il futuro, al via il festival letterario di Alghero

La tredicesima edizione di "Dall'altra parte del mare" andrà in scena dal 24 al 28 giugno con tanti ospiti italiani e internazionali: da Widad Tamimi a Luciana Castellina. Il tema di quest'anno è "Mappe per il futuro" ascolta articolo

Dibattiti, letteratura, storie, attualità, linguaggi e punti di vista che attraversano il presente per ragionare sul futuro. Dal 24 al 28 giugno 2026, torna il festival "Dall’altra parte del mare" ad Alghero, ideato e promosso dall’Associazione Itinerandia, con la direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona.

Il tema scelto per questa edizione è “mappe per il futuro”, intese non come semplici coordinate, ma piuttosto come strumenti per orientarsi nel tempo complesso che viviamo. Non solo incontri con gli autori: la manifestazione prende il via con un evento simbolico, La notte dei lettori, un momento di lettura condivisa che vuole indicare la direzione dei giorni successivi. Sarà allestito nello spazio Lo Quarter anche un laboratorio permanente tra letteratura e cinema, curato da Andrej Longo, scrittore e autore pluripremiato. Approfondimento Leggere con Baricco: "La mia Tempesta silenziosa è una prova di forza"