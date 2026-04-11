Capire l’Indonesia attraverso le lenti del femminismo gotico

A Sumatra tre sorelle crescono tra profezie e presenze gotiche. Da adulte affrontano traumi familiari e violenza nascosta, tra cura e controllo, in un romanzo su sorellanza, femminismo e un passato coloniale che continua a tormentare la società indonesiana. Intan Paramaditha ha raccontato a Sky Tg24 Insider come è nato il suo libro La notte dei mille inferi, tradotto per la prima volta in Italia da Add Editore