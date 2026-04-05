Ti riempie di attenzioni? (Forse) potrebbe essere love bombing

Ti scrive continuamente, ti riempie di complimenti, parla di futuro dopo poche settimane. È innamorato perso o dovresti preoccuparti? Negli ultimi anni sempre più persone usano un termine preciso per descrivere questo tipo di dinamica: love bombing. Ma cosa significa davvero? E soprattutto, ogni gesto romantico intenso all’inizio di una frequentazione può essere definito così? Ne abbiamo parlato con lo psicologo, sessuologo e content creator Livio Ricciardi