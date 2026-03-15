E se fossi tu la persona emotivamente non disponibile?

Negli ultimi anni sono esplosi i termini “malessere” e “malessera”: persone da cui siamo attratti, ma che mostrano comportamenti ambivalenti. E spesso si tratta di persone emotivamente non disponibili. Sappiamo che non ci daranno l’impegno che desideriamo, eppure continuiamo a cadere nelle stesse dinamiche. Ma perché accade? Per capirlo, ne abbiamo parlato con lo psicologo, sessuologo e content creator Livio Ricciardi