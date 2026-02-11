Da decenni, ormai, il suo nome si trova stampato sulle targhe di vie, piazze e anche di una dozzina di scuole delle città italiane. Ed è un nome che, agli occhi dei più, rischia di apparire vecchio e impolverato. Eppure quando, il 16 febbraio di cento anni fa, Piero Gobetti moriva a Parigi, non aveva compiuto ancora venticinque anni. Venticinque. Altro che vecchia e impolverata: un'età giovanissima che tuttavia non gli avrebbe impedito di lasciare un segno ancora oggi visibile nella nostra cultura e identità. La nuova puntata di "Incipit" è dedicata proprio a Gobetti: chi era, cosa ha fatto e soprattutto perché, ancora oggi, la sua figura e la sua attività sono vive e attuali. A parlarne è Paolo Di Paolo, che a Gobetti ha dedicato un romanzo ("Mandami tanta vita") e, più recentemente, un pamphlet ("Mandami tanta vita"), pubblicato da Solferino.

