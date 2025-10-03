Al via la Milano Wine Week 2025: date e appuntamenti | Sky TG24

Calice alla mano, Milano si prepara al consueto appuntamento settimanale dedicato al vino. Con oltre 200 eventi diffusi in città, tra degustazioni, masterclass con i migliori sommelier italiani, talk, arte, musica e intrattenimento, dal 4 al 12 ottobre, la manifestazione torna con un nuovo headquarters al Milan Marriott Hotel e l’Enoteca ai Dazi di Milano ascolta articolo

La Milano Wine Week apre le porte all'autunno. Dal 4 al 12 ottobre, la manifestazione torna per la sua ottava edizione e porta con sé un calendario ancora più ricco di appuntamenti che uniscono lifestyle, cultura, innovazione, intrattenimento e grandi etichette. Quest'anno Milano Wine Week cambia casa, ma resta nel centro città, il nuovo quartier generale sono il Milan Marriott Hotel e l’Enoteca ai Dazi di Milano. Il "brindisi di apertura" all'Arco della Pace, sabato 4 alle 18.00.

Milano Wine Week 2025 Per gli appassionati, ma anche per chi cerca un modo diverso e dinamico di vivere la città, Milano Wine Week 2025 promette un’esperienza immersiva e multisensoriale: un viaggio tra territori, cantine, storie da assaporare e raccontare in una Milano sempre più internazionale che detta tendenze e accoglie il cambiamento, trasformandosi per nove giorni nella capitale italiana del buon bere e del buon mangiare. “Milano Wine Week 2025 è la nostra risposta a un momento di trasformazione profonda per il mondo del vino e del cibo, determinata solo in parte dai dazi commerciali. Abbiamo voluto costruire un progetto che fosse sempre più inclusivo e contemporaneo, capace di parlare alle nuove generazioni” ha commentato Federico Gordini, Presidente di MWW Group. “Far vivere il vino e la città di Milano attraverso format di esperienze inedite è l’obiettivo che continuiamo a portare avanti per comunicare in maniera innovativa un settore in grande evoluzione.” Tra le novità di quest’anno, a testimonianza della vocazione sempre più globale della manifestazione, Sudafrica e Georgia saranno i Paesi internazionali ospiti d’onore, protagonisti con le loro etichette più prestigiose con Walk Around Tasting ed eventi dedicati.

Il programma dell'evento Sabato 4 ottobre in alto i calici con il Brindisi di Apertura, che cambia location: l’appuntamento inaugurale, che ogni anno richiama migliaia di wine lovers, è alle ore 18.00 in Piazza Sempione, davanti all’Arco della Pace. Come vuole la tradizione, qui si apriranno le danze.

Vino, arte e architettura: i linguaggi che si incontrano Tra le esperienze più suggestive dell’edizione 2025, prende vita il 4, 5, 11 e 12 ottobre dalle ore 17.30 una nuova collaborazione tra Milano Wine Week e la Fondazione Arnaldo Pomodoro, che invita il pubblico a scoprire il vino attraverso la lente dell’arte contemporanea. L’iniziativa – curata dalla Fondazione – propone un percorso guidato di un’ora della mostra “Open Studio #4, Arnaldo Pomodoro. Luoghi, memorie e visioni”, accompagnato da un calice di vino offerto da Tenute Lunelli, partner del progetto. Un’occasione unica per immergersi nella poetica dello scultore, tra materiali d’archivio, installazioni e riflessioni, in cui il linguaggio visivo dell’artista dialoga con quello sensoriale del vino. Un dettaglio che arricchisce ulteriormente l’esperienza: proprio Arnaldo Pomodoro ha firmato il design della cantina Lunelli, in Umbria, rendendo questo incontro tra arte e vino ancora più emblematico. Spazio anche al dialogo tra design e cultura del bere con l’Osteria dell’Architetto, il progetto ideato da Fiorenzo Valbonesi e Roberto Bosi, che per la prima volta fa tappa a Milano Wine Week con una serata evento: mercoledì 8 ottobre, sempre presso l’Hotel Marriott. 240 architetti saranno protagonisti di un confronto aperto su architettura, vino e territorio, accompagnati da degustazioni di vini e prodotti locali. Un format unico che unisce ispirazione, convivialità e valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano.