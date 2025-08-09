Lifestyle
L’arte di Valerio Berruti, l’umanità raccontata attraverso i bambini
A Milano “More Than Kids”, una mostra che esplorando l'infanzia e sfruttando lo sguardo di speranza e innocenza dei più piccoli analizza i grandi temi dell’attualità. L’intervista all'artista piemontese e al curatore dell'esposizione
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi