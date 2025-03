A Milano fino al 4 maggio un'esposizione dedicata a ottanta artisti contemporanei. L'avvocato Iannacone: "Questa è la prima volta che un collezionista può far diventare realtà un sogno magico, perché Palazzo Reale è il posto più bello d’Italia, per esporre. Pensare che la mia collezione sia qua mi emoziona enormemente. Una accolta che io ho curato negli ultimi 30 anni, in modo che l’Uomo fosse il protagonista"