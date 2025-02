Traduttori, la letteratura turca secondo Hanife Şemsa Gezgin

Ha tradotto “Il mio nome è rosso”, “Neve”, “Istanbul”, capolavori del Premio Nobel Orhan Pamuk, con cui ha intrattenuto per anni una fitta corrispondenza, e tanti altri autori, dal turco all'italiano e dall'italiano al turco, come Umberto Eco. Partendo da una parola intraducibile, abbiamo tracciato con Gezgin un sentiero di comprensione per addentrarci in questo mondo sospeso tra Oriente e Occidente