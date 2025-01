Il Devoto, il nuovo libro di Silvia Sebastiani

Il devotismo

La storia porta alla luce il fenomeno del devotismo, sconosciuto e insidioso per chi ne viene in contatto, soprattutto disabili e donne. Il devotismo rientra tra le parafilie e consiste nell’interesse o l’eccitamento sessuale verso coloro che presentano deformazioni, amputazioni degli arti o necessitano di ausili come carrozzine, deambulatori, gessi per la mobilità. “In Italia il concetto di disabilità” afferma l’autrice “è ancora pensato e trattato in modo non corretto, e a questo si somma il tabù della sessualità nella disabilità. Il disabile è una figura spesso vista come poco attiva, con una vita sociale e affettiva pressoché nulla”.