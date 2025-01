Chiamare una blatta col nome dell’ex, l’iniziativa per San Valentino

Ecco l’idea alternativa proposta da alcuni zoo statunitensi per strappare un sorriso anche a coloro che non sono così fortunati in amore e che vorrebbero comunque celebrare (a modo proprio) il 14 febbraio

Questa iniziativa unisce l’ironia alla beneficenza, infatti, è stata pensata per raccogliere fondi a sostegno degli animali e, nel frattempo, regalare un sorriso a chi ha voglia di ironizzare sul proprio passato, in modo originale e soprattutto simbolico.

Per festeggiare San Valentino, lo Zoo Brookfield di Chicago offre la possibilità di chiamare uno scarafaggio col nome dell’ex partner. Al prezzo di quindici dollari si può assegnare il nome in questione ad una blatta fischiante del Madagascar, dedicando il gesto a quella persona che (fortunatamente, si presume) non fa più parte della propria vita. Il pacchetto "Name a Cockroach" include anche un certificato di attestazione che può essere condiviso con il destinatario oppure conservato in segreto. Il nome scelto, poi, apparirà sulla bacheca dei nomi degli scarafaggi affissa all'esterno dell'Hamill Family Play Zoo, che verrà svelata proprio il giorno di San Valentino; per questo, l'invio del pagamento deve essere completato entro le 17:00 (ora locale) del 5 febbraio.

Non solo scarafaggi

Sono varie le iniziative di questo genere portate avanti negli ultimi anni, molte piuttosto insolite. Ad esempio, BetUs offre la possibilità di nominare un ratto di New York, in versione giocatore di basket, come l’ex compagno/a per poi arruolarlo ufficialmente nella propria squadra. “Nella tua relazione potresti trovarti in giochi che non vuoi, ma i topi del Rat Roster non giocheranno con il tuo cuore”, affermano scherzosamente gli organizzatori.

Il San Antonio Zoo, in Texas, inoltre, gestisce una raccolta fondi intitolata “Cry Me a Cockroach” che consente di nominare uno scarafaggio o un ratto (a seconda del prezzo, che va dai cinque ai venticinque dollari) col nome della persona che ha spezzato il proprio cuore, prima che vegna dato in pasto a un altro animale dello zoo, ad esempio un serpente.