Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali

Ma quanti sono i dialetti d’Italia?

Secondo un’indagine dell’Unesco, in Italia, attualmente vengono parlate 31 lingue tra l’italiano ed i vari dialetti. I più parlati e ricordati sono: il veneto , il napoletano, il friulano , il piemontese , il sardo, il lombardo, l’emiliano ed il romagnolo, il siciliano e il ligure. Si ricorda poi che in Italia viene parlato anche il tedesco e il francese. Nel nord Italia sono gli anziani coloro che parlano maggiormente il dialetto per mantenere le tradizioni, ma in altre regioni si osserva che il dialetto viene spesso parlato dai più giovani. Un’analisi ISTAT ha fatto notare che la lingua italiana è parlata solamente dal 45% della popolazione, il 32,2% parla sia l’italiano che dialetto ed il 14% della popolazione parla solamente il dialetto.

Le varietà di linguaggio

Le lingue locali variano da regione a regione, e differiscono principalmente per pronuncia, lessico e sintassi. Nelle varie regioni ci possono essere più dialetti. In Sicilia, per esempio, non c'è solo un siciliano, ma ci sono diversi dialetti siciliani a seconda della zona, anche molto diversi tra loro. Lo stesso accade in Veneto e Friuli, e anche in centro Italia, come in Abruzzo Marche e Umbria. Qui i dialetti possono differire notevolmente. Anche in Sardegna il discorso è simile: nel sud si parla il campidanese ma più a nord ci sono gallurese, logudorese, sassarese e così via.