Giochi per bambini, Airo è il primo robot che usa l'AI

L’iniziativa AI4Edugaming, avviata quest’anno, si propone di esplorare le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo dei giochi educativi. Grazie al supporto della Regione Marche e alla vittoria del bando europeo “Ricerca e sviluppo per innovare le Marche” Clementoni ha sviluppato nuove tecnologie volte a rendere il gioco un’esperienza sempre più coinvolgente e istruttiva trasformando il modo in cui i bambini apprendono e si divertono giocando.

AIRO è il nuovo robot giocattolo con intelligenza artificiale. Con quetso robot si apre un nuovo capitolo per il progresso della robotica educativa per bambini.

Imparare divertendosi

“Con AIRO abbiamo voluto creare un prodotto che non solo intrattiene, ma che insegna, stimola la creatività e incoraggia lo sviluppo di competenze logiche, rendendo il gioco, sempre di più un fondamentale strumento educativo, in piena continuità con la storia della nostra azienda” afferma Giovanni Clementoni, Amministratore Delegato di Clementoni. “Siamo fieri di portare sul mercato un prodotto di straordinaria innovazione tecnologica, che si distingue per la sua capacità di integrare nel giocattolo in modo responsabile e naturale l’intelligenza artificiale, ponendo sempre al centro l’esperienza di divertimento e apprendimento dei bambini.”

Il robot integra intrattenimento e divertimento, facilitando l’apprendimento. I primi test sul campo hanno evidenziato non solo l’efficacia del nuovo prodotto, ma anche l’entusiasmo mostrato dai giovani utenti, che hanno apprezzato le funzionalità sia ricreative che educative di AIRO.