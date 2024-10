Un Valoroso Guerriero e una piccola maga insieme per sconfiggere il Re del Male e salvare l'umanità. Una divertente parodia dei videogiochi di ruolo anni '90 nella sua versione definitiva e integrale italiana ascolta articolo

Un Valoroso Guerriero e una maghetta. Sono loro, due bambini, ad avere in mano il destino dell’umanità in GuruGuru – Il girotondo della magia, manga di Hiroyuki Eto portato per la prima volta in Italia nella sua versione integrale da J-POP Manga. Un’edizione definitiva in due cofanetti da quattro volumi ciascuno che contengono tutti i capitoli di una divertentissima saga fantasy piena di ironia, al prezzo complessivo di 55,60 euro o di 13,90 euro a volume.

I protagonisti Nike e Kukuri scoprono improvvisamente di avere il destino già scritto, il primo si rivela essere un Valoroso Guerriero, la seconda una maga dallo straordinario potenziale. Insieme devono portare a termine una missione difficilissima: sconfiggere il Re del Male Giri. Per riuscirci, Nike dovrà migliorare le sue tecniche di combattimento e accrescere la sua forza, mentre Kukuri dovrà padroneggiare pienamente l’arte magica del GuruGuru, creando cerchi magici sempre più potenti.

Un'immagine tratta da GuruGuru di Hiroyuki Eto

La trama ufficiale Nel piccolo villaggio di Jimina si tramanda la strana leggenda del GuruGuru… unico indizio per sigillare il Re del Male risorto. Nike, un ragazzo cresciuto dal padre per diventare un Valoroso Guerriero, e Kukuri, una fanciulla della tribù MiguMigu allevata da una vecchia strega: quando i due si incontrano, attivano un misterioso potere magico che dà il via a un’epica ed esilarante avventura.

Un'immagine tratta da GuruGuru di Hiroyuki Eto

Una divertente parodia La storia raccontata da Hiroyuki Eto ha i meccanismi di un battle shonen e le dinamiche di un videogioco di ruolo, riuscendo a diventare una efficace e brillante parodia di entrambi. Manga parodistico pubblicato in Giappone tra il 1992 e il 2003, approdato per la prima volta in Italia nel 2002, sulla scorta del successo della serie anime, arriva ora in una versione integrale che propone anche i capitoli rimasti finora inediti nel nostro Paese.

Un'immagine tratta da GuruGuru di Hiroyuki Eto

La forza dei personaggi secondari Il tratto umoristico di Eto, la caratterizzazione dei protagonisti, le dinamiche buffe che si innescano tra di loro e una pletora di personaggi secondari uno più esilarante dell’altro sono gli ingredienti che fanno di GuruGuru – Il girotondo della magia, un classico tra gli shonen anni ’90. L’autore sarà inoltre ospite della Milan Games Week & Cartoomics dal 22 al 24 novembre.