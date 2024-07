Milano, arriva il più grande parco termale urbano d'Italia

Dopo 50 anni, sarà dunque riportato alla luce, con una nuova destinazione aperta a tutti i cittadini, un capolavoro architettonico pressoché sconosciuto. L’idea di riconvertire l’area, di restaurarne gli edifici e di creare un polo termale era nata oltre dieci anni fa, nel 2007, quando venne ripristinata la storica sorgente di acqua termale a 396 metri di profondità e si iniziò a immaginare un futuro balneoterapeutico. La svolta e il conseguente nuovo destino della struttura si concretizzano grazie all’idea del Comune di Milano di inserire le scuderie De Montel nella prima edizione di “Reinventing cities”, bando internazionale lanciato nel 2017 insieme alla rete di metropoli green C40, che unisce le 100 città influenti a livello globale impegnate a combattere il cambiamento climatico per la trasformazione e la rigenerazione urbana di siti inutilizzati e in stato di degrado, che ha premiato la proposta di riqualificazione e di riconversione delle scuderie De Montel.

Rinascono le ex scuderie De Montel: uno dei più importanti interventi di riqualificazione conservativa della città, che regalerà tra pochi mesi a Milano il più grande parco termale naturale urbano. Le Scuderie riapriranno al pubblico con più di 16mila metri quadri di struttura, di cui di 6mila al coperto e 10mila tra corte e aree verdi attrezzate, interamente dedicati al relax e al benessere. Progettate negli anni ’20 dal famoso architetto Vietti Violi, per volontà della nobile famiglia di banchieri De Montel, erano uno dei gioielli Liberty della città e tra le più rinomate scuderie d’Italia nelle quali risiedevano purosangue come Macherio, Ortello e Orsenigo e i reggimenti della Regia Cavalleria. A partire dal Secondo dopoguerra vissero un inesorabile declino fino al totale abbandono e degrado negli anni ’70.

Il recupero del complesso e di rifunzionalizzazione di tutta l’area, progettato da un team di aziende coordinato dallo Studio Marzorati, è stato reso possibile grazie all’investimento del fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG (IPC) di Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut) - con un impegno di oltre 50 milioni di euro – in partnership con il gruppo Terme & SPA Italia, che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA su tutto il territorio nazionale, tra cui Terme di Saturnia, tempio di relax e benessere immerso nella maremma toscana.

La nuova destinazione degli spazi interni è inserita nella cornice di un meticoloso restauro filologico, svolto sotto il controllo costante della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio che ha restituito la splendida immagine integrale della struttura lavorando con le tecniche più avanzate di restauro. In quest’ottica, la creazione degli spazi interni totalmente adibiti alle esperienze di benessere e relax è stata realizzata con la costruzione di una struttura in acciaio autoportante che permette lo scarico dei pesi sulla stessa, senza impatto sulla facciata storica. Solo nella meravigliosa corte esterna ci saranno cinque grandi vasche di acqua termale, di cui una, ad esempio, che si staglia davanti alla facciata con fontane a giochi d’acqua e tre piscine dedicate alla balneoterapia. L’intero parco conterà in tutto di dieci piscine termali per un totale di 800 metri cubi di acqua e sarà organizzato su diversi livelli, con ampie aree relax e ristoro e una sauna banja russa. L’acqua termale avrà una temperatura che varia dai 22 ai 38 gradi in base alla tipologia di esperienza scelta. Un raffinato ristorante bistrot, la caffetteria, il bar lounge e il garden bar completeranno la struttura.

De Montel – Terme Milano potrà ospitare fino a 700 persone contemporaneamente diventando il più grande complesso termale e benessere inserito nel contesto di una grande metropoli italiana, green, a basse emissioni di C02 e ad alta efficienza energetica, come dimostra – ad esempio – il sistema di recupero delle acque piovane che vengono raccolte in due vasche sotterranee di riuso garantisce, inoltre, l’irrigazione totale degli spazi verdi e le acque di servizio degli scarichi di tutto il centro. L’ingresso a De Montel - Terme di Milano sarà su via Achille 6, a cui si accederà attraverso l’avancorpo centrale a pochi passi dallo Stadio e dall’Ippodromo di San Siro. L’inaugurazione al pubblico del parco termale è prevista per l’inizio del 2025.

"Con il rilancio delle scuderie De Montel, non solo restituiamo a Milano un gioiello del suo passato Liberty, ma inauguriamo una nuova era per il benessere urbano” ha dichiarato Aldo Sansone, Managing Director, che ha aggiunto “Questo ha l’obiettivo di unire tradizione e innovazione per creare spazi dove la salute e il relax sono una componente essenziale della vita cittadina Milanese. De Montel, Terme di Milano, rappresenta un impegno per promuovere un benessere accessibile e sostenibile, offrendo un'oasi di tranquillità nel cuore pulsante della città." Andrea Cornetti, Amministratore delegato RE e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR, ha commentato: “Il progetto che porta a nuova vita le storiche Scuderie de Montel di San Siro con la realizzazione di una infrastruttura termale a scopi terapeutici e per il benessere delle persone, oltre alla realizzazione di un grande parco esterno, è perfettamente in linea con gli obiettivi del Fondo IPC la cui attività di investimento è focalizzata nelle infrastrutture sociali capaci di generare una crescita positiva sull’economia rispettando standard di sostenibilità sociale, ambientale e di governance”.