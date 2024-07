"Domani, domani": Giannone racconta il Salento del dopoguerra

Con il suo esordio ha venduto oltre 400mila copie. Adesso torna in libreria con un altro romanzo, sempre ambientato in Puglia. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, parla anche dell'exploit editoriale delle saghe familiari. L'intervista

Con oltre 400mila copie, è stata l’autrice del romanzo più venduto in Italia nel 2023, in corso di traduzione in oltre 35 Paesi. Ora, a distanza di più di un anno e mezzo dall’uscita del suo esordio, Francesca Giannone è tornata in libreria con un’altra storia familiare ambientata in Salento. Si intitola "Domani, domani" e, come il precedente ("La portalettere"), è pubblicato da Nord (pp. 384, euro 19).

"Siamo alle porte degli anni Sessanta, un periodo storico che amo molto - racconta Giannone nella nuova puntata di 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - È un romanzo sul rimpianto, uno dei temi che che mi ossessionano di più perché ogni scelta prevede una rinuncia e tutti abbiamo avuto a che fare nella vita con quella sensazione di aver lasciato qualcosa indietro, di non aver colto l'occasione giusta. Ecco: questo romanzo racconta cosa sopravvive ai rimpianti, cosa resta delle nostre scelte". Giannone, in questa intervista, parla della sua reazione al successo insperato dell'esordio, dell'exploit editoriale delle saghe familiari e dei pregiudizi nei confronti di un genere sempre più amato dai lettori e dalle lettrici italiane.

