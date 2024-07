"Aspettando Carosello", l'evoluzione di gusti e costumi dell'Italia

Con quella sigla al ritmo di una tarantella, Carosello registrava più ascolti del telegiornale. Si tratta della prima vetrina televisiva per i prodotti che avrebbero dato il via ai consumi di massa e ad un nuovo costume sociale.

Carosello è stato un unicum nella storia della Televisione italiana. Una rubrica che ha saputo trasformarsi in un programma e un’esperienza durata vent’anni a partire dagli anni Cinquanta. Carosello ha fatto informazione e spettacolo, con i suoi corti e con i suoi sketch che lo hanno reso, a partire dalla fine degli anni Cinquanta un laboratorio linguistico nazionale. Uno show quotidiano divertente, in alcuni casi didattico, che ha avuto il merito di far conoscere agli italiani quei prodotti che avrebbero migliorato le loro vite.

Con Carosello nasce un immaginario collettivo e condiviso fatto di tormentoni e personaggi che ricordiamo ancora oggi con nostalgia. Calimero, La Linea, il Caballero misterioso, Joe Condor, l’ippopotamo Pippo, il fustino del Dash, l’uomo nel traffico del Cynar sono rimasti nel cuore di generazioni.

Dietro Carosello e le pubblicità di successo c’erano i migliori attori, sceneggiatori e registi. Questo libro contiene i ricordi di alcuni protagonisti del programma. Da Mike Bongiorno a Dario Fo, a Giorgio Albertazzi fino a Paolo Ferrari, Armando Testa, Bruno Bozzetto e Giuliano Montaldo. Parallelamente, Marco Melegaro traccia una cronologia dell’Italia di quegli anni. Carosello, diventa così una lente privilegiata per un’analisi dei cambiamenti in atto nel costume sociale del Belpaese. Si passa dal miracolo economico, alla crisi petrolifera fino alla metà degli anni Settanta.