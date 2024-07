“Disegnando il futuro”, Snam lancia contest artistico per illustratori

Il tema centrale è in linea con l’ambition dell'azienda “Infrastrutture energetiche per un futuro sostenibile”, annunciata in occasione della presentazione del piano strategico 2023-2027. In questo senso l'invito è quello di guardare al domani con occhi creativi e visionari, con l’obiettivo comune di prendere parte al percorso di transizione per un’economia a zero emissioni dove l’energia, e le sue reti in particolare, diventino sempre più elemento di unione, connessione e benessere economico e sociale

Prende ufficialmente il via oggi “Disegnando il futuro”, il contest artistico di Snam che vuole coinvolgere illustratori e grafici, anche non professionisti, per dare forma in chiave artistica e figurativa al percorso di transizione energetica intrapreso dall’azienda verso un futuro sostenibile, sicuro e inclusivo.

Snam porta con sé un’eredità storica e culturale che si identifica con il patrimonio industriale del Paese. Con i suoi oltre 80 anni di storia ha contribuito allo sviluppo del sistema energetico italiano, realizzando infrastrutture che hanno permesso la crescita economica e sociale e che oggi, attraverso la continua innovazione, abilitano, a un tempo, la sicurezza energetica e il percorso verso l’obiettivo di emissioni net zero. Snam trasporta, conserva e regola flussi di energia. Oggi si tratta perlopiù di gas naturale, ma è pronta a fare lo stesso per altre molecole verdi, come il biometano e in prospettiva l’idrogeno. Riceve queste molecole da chi le produce e le porta alle soglie delle città e delle industrie. Lavorando per la sicurezza dell’oggi vuole però rendere possibile un futuro nel quale l’energia sia accessibile a tutti e non danneggi l’ambiente.

“Disegnando il futuro”, in questo senso, rappresenta un invito a guardare al domani con occhi creativi e visionari, con l’obiettivo comune di prendere parte al percorso di transizione per un’economia a zero emissioni dove l’energia, e le sue reti in particolare, diventino sempre più elemento di unione, connessione e benessere economico e sociale. Il tema centrale del contest è in linea con l’ambition di Snam “Infrastrutture energetiche per un futuro sostenibile”, annunciata in occasione della presentazione del piano strategico 2023-2027.

Obiettivo e modalità di partecipazione

Il contest è rivolto ad appassionati e professionisti dell’illustrazione, maggiorenni e residenti in Italia, che sappiano interpretare graficamente la visione che Snam ha del futuro, con l’obiettivo di raccontare, attraverso un linguaggio universale ed evocativo come quello dell’illustrazione, il ruolo di Snam nel percorso di transizione energetica al servizio del Paese.

Per partecipare al contest, e prendere parte al futuro sostenibile di Snam, è possibile iscriversi al seguente link www.disegnandoilfuturo.it, compilando entro il 30 settembre 2024 il form di registrazione. Per conoscere l’articolazione del concorso e avere maggiori dettagli, è possibile consultare il regolamento al link di DIsegnando il futuro.