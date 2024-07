Grand Prix Corallo, al chitarrista Phil Palmer il premio alla carriera

Il riconoscimento verrà consegnato sabato 13 luglio, nell'arena di Lo Quarter ad Alghero. Il musicista annovera collaborazioni internazionali con Dire Straits, Bob Dylan, Tina Turner, Elton Jhon, Eric Clapton, George Michael, e italiane con Lucio Battisti, Eros Ramazzotti, Renato Zero e Pino Daniele. Premi anche a tanti altri artisti in diverse categorie, tra questi Valentina Bendicenti, giornalista e volto di Sky TG24, e Maurizio Nicotra, sound engineer reduce dal tour mondiale con i Dire Straits Legacy

Gli altri premi

Insieme a Palmer verranno premiati tutti gli altri artisti nelle diverse categorie: premio Tv-Radio a Gabriella Carlucci, tra le più apprezzate conduttrici televisive; premio Cinema-teatro-fiction agli attori spagnoli Ana Garces e Manuel Regueiro, protagonisti, con i personaggi di Mariana Jana Exposito e Marchese Don Alonso De Luian, della soap opera La Promessa su Canale 5; premio musica al maestro Pinuccio Pirazzoli, direttore d'orchestra in fortunate trasmissioni televisive come I Migliori Anni e Tale e Quale Show su Rai 1.

Altro premio musica al sound engineer Maurizio Nicotra, reduce dal tour mondiale con i Dire Straits Legacy, ma anche con Claudio Baglioni e Renato Zero. Premio giornalismo a Valentina Bendicenti, volto popolare di Sky Tg24, Alessandra Viero, apprezzata conduttrice di Quarto Grado su Rete 4, e Roberto Inciocchi, conduttore di Agorà su Rai 3. Per lo sport, il premio "Vanni Sanna" sarà dedicato al ricordo del grande Gigi Riva. A ritirarlo sarà il figlio Nicola. Sempre per lo sport, il premio riservato agli sportivi locali andrà all'Alghero calcio e alla Fc Alghero per la vittoria dei rispettivi campionati. A presentare la serata del 13 sarà Claudio Lippi.