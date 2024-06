Sciacca, tra cronaca, storia e arte al via il Letterando in Fest

E' il libro "Mal di Sicilia" del giornalista dell'Ansa Francesco Terracina ad aprire in questo giovedì 13 giugno la quindicesima edizione del "Letterando in Fest"; una storia dedicata ad una galleria di personaggi di diversa estrazione, intellettuali, viaggiatori, sportivi, magistrati, artisti, uomini e donne, non tutti siciliani ,che nel loro rapporto con l'isola "hanno preso" ma hanno anche "dato", assurgendo al ruolo di "Sedotti e respinti". A conversare con l'autore Alice Titone.

L'evento

Alla sua quindicesima edizione, la rassegna di incontri letterari fondata e organizzata da Sino Caracappa è in programma anche quest'anno nella Multisala della suggestiva Badia Grande. Il tema scelto dalla direttrice artistica Paola Caridi, è "Nema problema", dal detto con cui la popolazione dei Balcani negli anni Novanta provava ironicamente a sdrammatizzare il conflitto.

In questa giornata di apertura, in rassegna anche un autore locale, Giuseppe Maria Polizzi, che presenta "Antifone dissonanti di un tempo sbagliato", una storia di pazzia con, sullo sfondo, la tragedia della Shoah. Conversano con l'autore Gianpaolo Renello e Giuseppe Recca, le letture affidate a Raffaella Riccobene. Giacomo Di Girolamo presenta "Una vita tranquilla", pubblicato da Zolfo, il mestiere del giornalismo in una terra di mafia, la terra nella quale un boss come Matteo Messina Denaro ha potuto vivere, indisturbato, gli ultimi anni della sua latitanza. A conversare con il direttore di Tp24 Toni Fisco.

A chiudere la giornata inaugurale Marcello Sorgi presenta "San Berlinguer", libro edito da Chiarelettere; una biografia del giornalista palermitano parallela alle vicende politiche e umane di Enrico Berlinguer, l'ultimo leader comunista ancora oggi a metà tra leggenda e mito, una figura che, a quarant'anni esatti dalla morte, continua ad attrarre e a suscitare curiosità anche tra i giovani. Marcello Sorgi ne parla con Massimo D'Antoni. Poi spazio alla proiezione di "Finding Marta", un film sulla musa di Luigi Pirandello diretto da Lorenzo Daniele con Margherita Peluso. È la storia di Marta Abba, ispiratrice del grande drammaturgo agrigentino e del sodalizio artistico che ne scaturì accanto alla relazione sentimentale.

"Molte delle idee che il Letterando in fest propone sono quelle che rendono importanti i festival italiani", dice la direttrice artistica Paola Caridi. "Soprattutto questi appuntamenti di provincia, cosiddetti periferici, sono importanti perché non sono frequentati solo dai lettori, formano i cittadini e valorizzano un modello di filiera".

"E' un vero peccato che nelle scuole non si parli di libri - dice il fondatore della rassegna Sino Caracappa - ed è anche per correggere il tiro, attraverso la valorizzazione del Fondo antico della biblioteca comunale di Sciacca, che abbiamo proposto al comune un progetto educativo utile a combattere la dispersione scolastica". Sfida raccolta dal sindaco Fabio Termine che si dice disponibile a "siglare al più presto un accordo formale tra il comune e il Letterando in Fest proprio per valorizzare, attraverso la Biblioteca, anche la cifra culturale del nostro territorio".