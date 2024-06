Bambini in viaggio, i luoghi magici fra storia e mare in Grecia

Una vacanza che ti fa sentire parte di una grande famiglia. Questa è la sensazione che la maggior parte dei visitatori usa per descrivere una vacanza in Grecia. Volti sorridenti e ospitalità, calore familiare e pace, sicurezza, natura incontaminata e cibo magnifico sono una combinazione unica, che rende la Grecia la prima destinazione per famiglie al mondo.

La vita è da sogno durante l'estate, quando il sole splende e il blu del mare prende il sopravvento. Le famiglie avranno la possibilità di nuotare in acque turchesi, limpide e sicure, in una delle tante spiagge bandiera blu del Paese. Le pittoresche taverne che offrono piatti preparati con ingredienti greci puri aumentano la gioia del visitatore. Le isole del Mar Egeo e dello Ionio, Creta, la Calcidica sono solo una minima parte delle destinazioni ideali per le famiglie. Insieme ai bambini, visitate i musei marini e i parchi situati su varie isole del Paese e praticate avventurose attività sportive acquatiche.