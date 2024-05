Al via a Cernusco sul Naviglio il Milano Rugby Festival 2024

E come ogni anno la tradizione si rinnova. Dal 30 maggio al 2 giugno Cernusco sul Naviglio diventa il pianeta rugby in cui approda il Milano Rugby Festival. E' l'evento più atteso non solo dagli appassionati di questo sport. L'edizione 2024 si preannuncia con un programma ricco di iniziative che vanno dallo sport, alla musica con al centro l'inclusione. Un appuntamento che tra giocatori e spettatori attira oltre 30mila spettatori.

A da quest'anno per dare ancora più colore alle 3 giorni di festa si aggiunge anche lo street basket con un torneo 3 vs 3 nei nuovi campetti della città.

Alla kermesse sportiva parteciperanno oltre 40 squadre che si sfideranno a Rugby Seven, giovane disciplina olimpionica. Ci saranno le categorie senior maschili e femminili. E poi il Rugby union per la categoria veterans. Saranno ipegnato oltre 600 atleti.

19esima edizione. E' un appuntamento importrante per la comunità rugbistica nazionale e internazionale. Ogni anno, il festival attira oltre 30.000 partecipanti, tra giocatori e spettatori, che si riuniscono per condividere la passione per lo sport e tutti i suoi valori.

Non solo rugby, anche cibo e musica

Ad accompagnare per tutta la durata del torneo, in un’area di oltre 9mila metri quadri, un’ampia offerta di food & beverage. Panini, pizza, patatine e molto altro. Non mancherà la birra che come sempre sarà servita con il sorriso dagli amici del Rugby Cernusco, club padrino dell’evento.

Il Naviglio Martesana si trasformerà in un grande palcoscenico con musica dal vivo e DJ set. Due i palchi, il “main stage” con maxi-ledwall e torri di oltre 12 metri e il “river stage” tra le fronde dei salici del Naviglio, pronti ad offrire un palinsesto musicale per tutti i gusti.