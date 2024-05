Alessandro Piperno: "L'ironia è l'ultimo orizzonte dell'intelligenza"

Lo scrittore torna in libreria con un nuovo romanzo, "Aria di famiglia". E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, racconta l'importanza del tempo in una narrazione e dell'ironia, "uno strumento di straordinaria comprensione". L'intervista

Il libro di questa settimana si intitola “Aria di famiglia” e l’aria di famiglia ha a che fare con lo sguardo di Noah, un bambino di 8 anni orfano di entrambi i genitori, che il protagonista si vede improvvisamente affidare e che finisce inevitabilmente per cambiargli la vita.

“Aria di famiglia” (Mondadori, pp. 408, 21 euro) è l’ultimo romanzo di Alessandro Piperno, che nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, parla dell'importanza del tempo in una narrazione , del rapporto tra empatia e immaginazione, e dell'ironia: "Uno strumento - dice - di straordinaria comprensione e per me, in qualche modo, l'ultimo orizzonte dell'intelligenza".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.