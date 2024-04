Giornata Mondiale del Libro, il booksharing è per tutti: come funziona

Ci sono libri fondamentali, che conserviamo con cura per sfogliarli e rileggerli, ma nelle librerie di qualsiasi lettore c’è necessariamente una quota di libri di cui si potrebbe volentieri fare a meno. E se potessero avere una nuova vita nella libreria di qualcun altro? Scambiare i libri può essere la soluzione. Scopriamo due piattaforme italiane di book sharing per realizzare scambi facili e veloci.

Scambiare libri con un click

“Un libro che non ci è piaciuto potrebbe essere il libro che cambierà la vita di qualcun altro” è il motto di AccioBooks, portale online nato nel 2014. “La nostra piattaforma permette di fare match per lo scambio, ma anche la vendita di testi usati. Puntiamo a rendere la letteratura accessibile a tutti. È innegabile che i prezzi dei libri sono in aumento. La lettura rischia di diventare - spiega Gloria Pozzolo, graphic Designer di formazione e fondatrice di AccioBooks - un privilegio. Sia che tu scambi, sia che tu compri, sul nostro portale bastano pochi euro". “Un altro dei nostri obiettivi è rendere la lettura il più possibile sostenibile. Scambiare e comprare usato sono i due modi più “ecologici di leggere”.

Dieci anni di book sharing

In dieci anni il portale ha macinato migliaia di transazioni. Oggi gli utenti iscritti sono 50mila e i libri disponibili oltre 280mila, mentre i libri consegnati negli ultimi 30 giorni sono 3428, ma come funziona? “Dopo l’iscrizione gratuita, si caricano sulla propria libreria personale i titoli dei libri da dare via: libri che non ti sono piaciuti, o che ti sono piaciuti abbastanza ma non tanto da volerli rileggere. Tutti questi libri diventeranno la tua merce di scambio per ottenerne di nuovi. Inoltre, puoi anche vendere e comprare”. In arrivo su richiesta degli utenti un’app per rendere ancora più a portata di click gli scambi.

Non solo scambi

Su AccioBooks si possono anche regalare o ottenere libri in regalo: “Ci sono tanti utenti che hanno bisogno di liberarsi di molti libri velocemente, magari per un trasloco improvviso, quindi decidono di cederli senza avere nulla in cambio”, spiega Pozzoli. Ma c’è di più. Il portale funziona anche come social reading: “si può utilizzare il proprio profilo per tenere traccia di tutti i libri che hai letto e di quelli che vorresti leggere”, continua. Insomma, un diario virtuale in cui segnare date di lettura, valutazioni, recensioni. Nulla vieta di andare a sbirciare nelle librerie degli altri per trovare ispirazione e scoprire nuovi autori. Attorno ad AccioBooks si è creata una vera e propria comunità di persone con interessi e ideali comuni e questo, oltre i numeri, è il più grande successo secondo Pozzoli.