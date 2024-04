Biennale di Venezia, conferiti i Leoni d'Oro alla carriera a due donne

La prima menzione d'onore a un'artista trans

Per la prima volta nella storia della Biennale veneziana, un'artista nera e transgender ha ricevuto la menzione d'onore. Stiamo parlando dell'autrice argentina La Chola Poblete. "Spero di riuscire ad aprire altre porte in modo che altre persone come me possano conquistare spazi e liberarsi dalle etichette", ha detto. Altra menzione speciala è andata all'artista 87enne di origine palestinese Samia Halaby, pioniera dell'arte digitale.

Leone d'Oro alle artiste maori del Mata Aho Collective

Ad aggiudicarsi il Leone d'Oro è stato invece il Mataaho Collective, il gruppo formato dalle artiste maori Bridget Reweti, Erena Baker, Sarah Hudson e Terri Te Tau. "Ringraziamo Adriano Pedrosa per aver fatto parlare tante voci queer e indigene in questa Biennale, è importante avere una piattaforma di espressione a Venezia" hanno detto le artiste, dedicando il premio "alle nostre famiglie, che hanno lavorato sodo per farci arrivare qui". A ricevere il Leone d'argento è stata invece la nigeriana Karimah Ashadu.