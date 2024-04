Grande successo per Miart, regina milanese tra le fiere d'Arte

I risultati eccellenti, in termini di pubblico e vendite, hanno fatto conquistare a Miart, la fiera d'Arte moderna e contemporanea milanese, cuore della Art Week, un posto di diritto tra le manifestazioni del suo genere. Lo raccontiamo per la nuova rubrica di lifestyle FLASH ascolta articolo

Si è ritagliata un posto di rilievo tra le Fiere d’Arte, Miart, la prestigiosa manifestazione milanese, che ha visto – nella sua edizione numero 28 – la partecipazione di 178 gallerie, provenienti da 28 Paesi del mondo. In esposizione c’erano oltre mille artisti, divisi tra Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea, con il suo direttore, Nicola Ricciardi, fiero dei risultati ottenuti, che hanno confermato e anzi superato le aspettative della vigilia. Le opere in mostra, ci aveva detto Ricciardi il giorno della inaugurazione, “vanno dai 2000 euro ai 5 milioni. È una fiera per tutti, insomma, soprattutto una fiera in cui tutti possono trovare il proprio vestito, il vestito che gli sta meglio”. Il direttore ci aveva spiegato che Miart mette insieme realtà internazionali, gallerie storiche e giovanissimi, come è successo nella sezione Emergent, dove espongono anche gallerie aperte da tre anni, capaci di portare artisti molto freschi, destinati a diventare le star del futuro. Investire in una galleria, comprare un'opera, vuol dire dare la possibilità a quella galleria di puntare sul lavoro di una artista giovane, magari, e quindi produrre nuove opere. “Per cui”, aveva concluso Ricciardi, “se non rimettiamo in circolo l'economia nelle gallerie, non avremo mai le opere d'Arte che riempiono i nostri musei”.

No time no space Il titolo di quest’anno era No time no space e ha proiettato la kermesse nel futuro, registrando importanti conferme: ottime vendite, incremento della presenza di collezionisti nazionali e internazionali, di giornalisti e grandissima affluenza di pubblico. Dalle prime ore di apertura, e per tutta la sua durata, la fiera ha registrato una grande vivacità con un incremento di presenze di VIP internazionali, tra collezionisti, consulenti d’arte, curatori e direttori di fondazioni private e musei italiani e stranieri, una crescita nelle presenze di stampa nazionale ed estera e un aumento considerevole di pubblico, tra semplici curiosi e appassionati. All’interno delle sezioni, moltissime le opere di carattere museale come molte le opere commissionate per l’edizione; non sono mancate mostre personali e group show e l’Arte Moderna, storica spina dorsale della fiera milanese, ben rappresentata da esposizioni raffinate. Quella del 2024 è un’edizione che si è distinta per la qualità delle opere esposte, per la ricerca curatoriale ma soprattutto per la capacità della fiera di costruire nuove collaborazioni e introdurre inedite partecipazioni a progetti artistici in fiera e diffusi in città, contribuendo a rendere ancor più estesi e permeabili i suoi confini tematici.