Hasbro in tour con il "Gioco del mese": si parte con Piggy Piggy

Chi vuole immergersi in una nuova avventura in scatola fatta di strategia, divertimento e competizione, non dovrà far altro che giocare dal vivo - direttamente in negozio - con dei veri esperti di gioco, pronti a spiegare le regole e suggerire i primi escamotage per avere la meglio sugli avversari. Si parte ad aprile e si va avanti fino a novembre. Milano, Roma e tantissime altre città: per scoprire le tappe del tour che farà giocare tutti gli italiani bastano pochi click su g iocodelmese.it

I giochi da tavolo, apprezzati da sempre per il loro valore educativo e sociale, hanno conosciuto negli ultimi anni una vera e propria rinascita, complice la riscoperta del piacere di stare insieme e di condividere esperienze ludiche in famiglia o con gli amici. La cultura del gioco prende piede e si diffonde in tutto lo Stivale, ma va alimentata per mantenere viva la passione e non smettere mai di divertirsi. Ed è per questo che, dal weekend del 13 e 14 aprile 2024, partirà il tour "Gioco del mese": una serie di appuntamenti dal vivo, targati Hasbro e direttamente all’interno dei Toys Center, completamente dedicati al gioco in scatola, in compagnia dei maggiori esperti di gioco in circolazione pronti a dispensare regole e consigli utili per avere sempre la meglio.