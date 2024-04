Starnone: "La vecchiaia è un tempo dilagante e impreciso"

Lo scrittore torna in libreria con "Il vecchio al mare", un romanzo con protagonista un uomo di 82 anni. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Ciò che è finito alle spalle è come se si proiettasse in avanti, diventando oggetto permanente di reinvenzione nel presente"

Il libro di questa settimana si intitola "Il vecchio al mare" e il vecchio del libro si chiama Nicola. Ha 82 anni e, dopo aver preso in affitto una casa sulle dune, ogni mattina va a sedersi in spiaggia, con un quaderno e una matita, a osservare una ragazza pagaiare. "L'anziano di cui parlo scrive a matita e cancella, cancella continuamente - racconta il suo autore, Domenico Starnone, nella nuova puntata di 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - E ciò che scrive in genere non gli piace, non gli sembra soddisfacente: delle formule che lì per lì ha buttato giù con entusiasmo da competente, da competente gli risultano formule arzigogolate e vacue", spiega. Prima di aggiungere che "il problema di fondo è proprio lì: questo signore si vede scivolare davanti un intero mondo denso di storie, ma non riesce a catturarle. Le storie si accennano, ma non si completano. E la sua sconfitta, per di più, non ha niente di epico".

Nell'intervista, Starnone parla della vecchiaia ("è un tempo che non genera futuro, in compenso, è passato dilagante: ciò che è finito alle spalle è come se si proiettasse in avanti, diventando un tempo dilagante reinventato continuamente"), del suo rapporto con la creatività e dei luoghi comuni: "In una narrazione - osserva - servono per essere rivoltati, sono posti pieni di tesori che è come se avessero perso valore in nome della tranquillità".

