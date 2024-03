"Che c'entro con questa donna?": un'indagine sul rapporto madre-figlio

La protagonista del libro di questa settimana si chiama Angela e tra le infinite cose che non ama la prima è il suo nome. È una donna che si macera nel conflitto permanente, che odia molti e disprezza tutti, ed è la madre dell’autore del romanzo. Antonio Franchini da una vita si occupa di libri: come scrittore, certo, e anche come editor e direttore editoriale (prima in Mondadori e, da qualche tempo, del gruppo Giunti). "Il fuoco che ti porti dentro" (Marsilio, pp. euro) racconta la storia di sua madre, di cui scrive di detestare il qualunquismo, il razzismo, il classismo, l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il rancore. Fino a domandarsi: “Ma io che c’entro con questa donna? Che cos’ho da spartire con queste carni dalle quali sono uscito e dalle quali tutto mi separa?”.

Nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, Franchini prova a rispondere anche a questa domanda, soffermandosi sull’abisso che si spalanca ponendosela. "Il romanzo è la storia di un'interrogazione, un'interrogazione più larga del rapporto madre-figlio" spiega nell'intervista. "La cosa che più mi sono chiesto, infatti, è quanto la figura di questa donna, che come si diceva una volta è stata 'per caso' anche mia madre, incarnasse in maniera così radicale e profonda i mali italiani, e in qualche modo anche i mali del Sud. Ecco, questo è stato il il tema del libro, ammesso che quando si scrive si possa avere un tema".

