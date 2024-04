"Cosa ci rende umani?”: l'indagine di Larsson sulla nostra identità

Uno dei più noti e apprezzati scrittori europei firma un saggio per provare a indagare la natura dell'umanità. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Non siamo nessuno senza gli altri, per questo dobbiamo decidere insieme il significato delle cose"

In che cosa consiste l’umanità dell’uomo? E cosa significa essere umani? Attorno a queste domande ruota l’ultimo libro di uno dei più noti e apprezzati scrittori europei, Björn Larsson, che stavolta per rispondere ha deciso di misurarsi in un saggio denso e documentato ("Essere o non essere umani", Raffaello Cortina editore, pp. 450, euro 26). Larsson ricorda come "l'evidenza insegni che non siamo fatti di una sola pasta: non siamo né tutti biologia, né tutti società o cultura" e che "uno degli ostacoli che impediscono di capire meglio in che cosa consiste l’umanità dell’uomo sta innanzitutto nell’estrema specializzazione dei saperi moderni e nella proliferazione incontrollata della letteratura di settore".

È la premessa per un'analisi interdisciplinare supportata da una robusta bibliografia che tocca molti temi legati all'identità umana a cominciare dal linguaggio e dai suoi paradossi. "L'innovazione di base che ci differenzia dagli animali è il fatto che il segno linguistico è arbitrario: possiamo prendere qualsiasi suono e decidere di attribuirgli qualsiasi significato", racconta nella nuova puntata di 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24. "Un aspetto - ricorda lo scrittore durante questa intervista - già affrontato in filosofia, ma del quale non è stato a mio avviso colta appieno l'implicazione di questa arbitrarietà. Il fatto, cioè, che quel significato che attribuiamo debba comuque essere deciso insieme. Il punto di partenza, insomma, è che non siamo nessuno senza gli altri. Per questo, dobbiamo decidere insieme cosa significano le cose".

