"I sentimenti sono come i diritti: se non si esercitano, decadono"

Una comunità dalla "grazia incongrua" in cui le case non superano quasi mai i due piani. Chiara Valerio descrive così Scauri, il suo paese, nel suo nuovo romanzo.

"Chi dice e chi tace" (Sellerio, pp. 288, euro 15) racconta la storia di Vittoria, che negli anni Settanta si trasferisce insieme a Mara trasformando la sua casa in una pensione per animali. Vittoria, a un certo punto, muore. Un incidente nella vasca da bagno, spiega Mara a Lea, la voce narrante. E Lea, che è sempre stata affascinata da Vittoria, inizia a indagare. Da qui prende le mosse il romanzo, che già dal titolo si avvolge e si sviluppa proprio attorno alla diceria.

"Vivere in una piccola comunità abitua a mediare tra la propria versione di un fatto e quella degli altri - spiega la sua autrice durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - È un esercizio utile a pensare di non possedere la verità e al contempo a pensare che neanche gli altri la posseggano". Nell'intervista, Chiara Valerio racconta tra l'altro l'importanza della noia: è "formativa perché presuppone un tempo vuoto e non organizzato. In questo senso è anticapitalistica, perché sfugge a un sistema di produzione, di inquadramento e di organizzazione civile", dice, prima di aggiungere che "bisognerebbe continuarla a provare perché i sentimenti sono come i diritti: quando non si esercitano decadono".

