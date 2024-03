Aldo Nove: "Meglio essere pessimisti, l’ottimista resta spesso deluso"

Uno scrittore di culto. È vero, la definizione è logora e abusata, ma nel caso di Aldo Nove è piuttosto aderente: perché sin dal suo esordio, nel 1996, i suoi libri - o almeno alcuni di essi - sono stati in grado di intercettare e a volte di anticipare la contemporaneità. Ora, a poco meno di trent’anni di distanza, il Saggiatore ha deciso di riportarli in libreria, a cominciare dal suo esordio “Woobinda”, che torna in una nuova edizione. Non solo: Nove, sempre in questi giorni è uscito con un nuovo romanzo, “Pulsar”, che ha per protagonista un uomo, nato come lui nell’ospedale del circolo di Varese nel 1967, è vissuto e cresciuto come lui a Viggiù. E nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di Sky TG24, racconta il suo rapporto con la realtà ("problematico, come credo per qualunque essere umano"), l'attrazione per gli odori (“mi hanno sempre affascinato perché l'olfatto non ha la mediazione linguistica"), le prospettive della scrittura e delle letteratura. "La prima sfida sarà quella con la cosiddetta intelligenza artificiale sulle forme attraverso le quali preservare una autenticità autoriale", dice in questa intervista. E se gli si chiede se è pessimista o ottimista risponde: "Sono catastrofico. Mi fido molto di ciò che diceva Schopenhauer, e cioé che l'ottimista corre il rischio serio di rimanere perennemente deluso. Per questo è meglio essere pessimisti: perché così, qualunque cosa di buono succeda, sei felice".

