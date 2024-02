Bambini a New York, 10 cose da scoprire in primavera

New York in primavera è uno spettacolo, ancor più che nel resto dell'anno. I ciliegi in fiore, il Gospel a Pasqua, la Easter Parade!. Insomma l'occasione giusta per far conoscere ai vostri bambini questa straordinaria città. Buon Viaggio!

Nell’anno dei festeggiamenti del 400esimo anniversario dalla sua scoperta, New York aggiunge una ragione in più per visitarla. Inoltre con le temperature più miti, la primavera è il periodo ideale per visitare la città, approfittando degli alberi in fiore e dei numerosi eventi adatti alle famiglie.

Gli eventi a New York

Easter Parade and Bonnet Festival: la tradizionale parata, che si svolge la domenica di Pasqua, è dedicata ai cappelli, decorati in modo sfarzoso, da quelli più raffinati a quelli più stravaganti. L’appuntamento è nei pressi della Cattedrale di San Patrizio alle 10 del mattino per assistere alla sfilata o passeggiare con il gruppo lungo la Fifth Avenue. Dal momento che la tradizione risale al 1870, alcuni partecipanti indossano costumi d'epoca. La parata marcia verso nord sulla Fifth Avenue, dalla 49a strada fino alla 57a strada.

A partire da Central Park, con i suoi ciliegi in fiore, di due tipi - Kwanzan e Yoshino - che si trovano sul lato est e che vennero regalati alla città dal Giappone nel 1912, i parchi sono una vera e proprio attrazione in primavera. Lungo la High Line, si può percorrere un sentiero costeggiato da erbe aromatiche e fiori selvatici che attraversa il Meatpacking District e Chelsea. Il Bronx Botanical Garden inaugura la mostra “The Orchid Show: Florals in Fashion”, con incontri con i designer e aperture notturne straordinarie. A disposizione anche numerosi programmi per le famiglie. Nel Queens invece si può esplorare il Flushing Meadows Corona Park; a Brooklyn il Brooklyn Botanic Garden, dove i bambini possono avvicinarsi al giardinaggio.

La tradizione gospel: per le festività pasquali, diventa qualcosa di veramente unico. Il punto di riferimento è la Mama Foundation, dedicata alla musica black, dal jazz al soul, dal gospel all’R&B. La fondazione organizza lezioni di canto, teatro e tour guidati di Harlem, fulcro del gospel, dove si trovano l’Apollo Theater, la Morris-Jumel Mansion (la casa più antica di Manhattan) e il Cotton Club, un nightclub che ha ospitato concerti storici.

100th Anniversary of Museum of the City of New York (East Harlem, Manhattan) Sempre ad Harlem da non perdere il Museo della Città di New York che celebra quest'anno il suo 100° anniversario. Ospita oltre 750mila opere d’arte, tra cui fotografie, costumi e dipinti. Per piccoli esploratori la mostra interattiva “The Secret World of Elephants” presso l’American Museum of Natural History, dove è stato girato il film “Una notte al museo”.