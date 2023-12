La vita e il talento di Irène Némirovsky raccontati dalle sue lettere

Adelphi porta in libreria l'epistolario inedito della grande scrittrice. Nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, Teresa Lussone ne ricostruisce la vicenda umana ed editoriale

"Irène Némirovsky non apparteneva alla categoria degli scrittori che, negli scambi epistolari, si sentono osservati dai posteri. Non pensò mai che un giorno le sue lettere sarebbero giunte ad altri che ai loro destinatari, né che potessero essere incluse nella sua produzione letteraria". Così scrive Olivier Philipponnat nelle prime righe della prefazione alle "Lettere di una vita" della grande scrittrice del Novecento, che Adelphi ha da poco portato in libreria con la traduzione di Laura Frausin Guarino (pp. 453, euro 24).

A Némirovsky è dedicata la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. L'ospite è la critica Teresa Lussone che l’ha a lungo letta, studiata e tradotta e che in questa intervista racconta la sua vicenda biografica ed editoriale: l'infanzia, l'arrivo a Parigi, il successo all'esordio fino alla tragica fine ad Auschwitz e alla scoperta di "Suite francese" pubblicato a sessant'anni dalla morte.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.