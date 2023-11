Liang Azha a Lucca Comics & Games, benveunti nell'Azha-Verse

L'artista cinese autore di All of You e Checkmate in Italia per la prima volta: "Faccio boys love anche per aiutare le persone gay a esprimersi liberamente" ascolta articolo

Dal webtoon alla carta. Liang Azha è uno dei nomi sulla cresta dell'onda nella crescita del fumetto cinese. Autore di boys love come All of You e Checkmate (entrambi pubblicati in Italia da Jundo, sia sull'app che in formato cartaceo), è stato ospite di Lucca Comics & Games per la sua prima esperienza con il grande evento italiano. Lo abbiamo incontrato per parlare della sua carriera e del suo lavoro.

Come e quando ha iniziato a fare fumetti?

Ho iniziato a disegnare nel 2014, ero al secondo anno di università. Mi piaceva leggere i fumetti degli altri autori e così ho iniziato a imparare anche io. Quali autori sono stati importanti per la sua formazione artistica?

Gli artisti che mi piacciono di più sono artisti dei primi del ‘900, pionieri del fumetto cinese come Feng Zikai, però mi sono ispirato anche ad autori occidentali, e come personaggi mi piacciono molto Snoopy e SpongeBob.



Come mai ha scelto il boys love?

Ho scelto il boys love perché mi piace questo tipo di storie e penso che oggi possano aiutare le persone gay a esprimersi liberamente.



Leggendo i suoi lavori si percepisce una grande delicatezza nel racconto delle relazioni tra i personaggi. Perché ha scelto questo stile?

Fin da piccolo mi è sempre piaciuto disegnare con gli acquerelli e ho scelto questa tecnica per le mie storie, poi sono passato al pc. Penso che questo tipo di tecnica possa dare più delicatezza e mi piace.

In All of You si parla anche di violenza e abusi. Quanto è importante per lei portare tematiche di questo tipo con le sue opere?

Ho descritto questa relazione tossica tra Nan Jue e il suo ex fidanzato, che è un personaggio completamente diverso sia da Nan Jue sia da Qi Shi, l’altro protagonista. Ho voluto inserire questa relazione perché volevo fare in modo che i due protagonisti si avvicinassero. I suoi fumetti sono collegati tra di loro. Vuole costruire un Liang Azha verse?

Certo. Lo faccio intenzionalmente e si chiama proprio l'universo di Azha. Ai lettori piace molto poter ritrovare gli stessi personaggi all'interno delle varie storie e per me è molto divertente.