Streghe e fantasmi a Cinecittà World, arriva la festa di Halloween

Dal 7 ottobre al 5 novembre si alza il sipario sulla festa più terrificante dell'anno con un programma ricco di eventi. Un’atmosfera ad alto tasso di terrore, in perfetto stile americano, con 13 attrazioni da paura ascolta articolo

Tornano zucche stregate, zombie e vampiri. Halloween sbarca a Cinecittà World e la festa più terrificante dell’anno veste di arancione tutto il parco. Dal 7 ottobre al 5 novembre si alza il sipario: covoni di fieno, lapidi e bare addobberanno Halloween Street mentre fantasmi, streghe e scheletri popoleranno gli edifici della New York anni ’20. Un’atmosfera ad alto tasso di terrore ed in perfetto stile americano con 13 attrazioni da paura: si può varcare la soglia della Horror House e camminare tra i set ispirati dalle pellicole più spaventose di sempre da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, dal Silenzio degli Innocenti all’antro di Lord Voldemort di Harry Potter. Esperienze inquietanti Vi attendono nel nuovo Horror Hotel, un tranquillo albergo cittadino, in cui non tutto è come sembra...

Il programma Ricco il palinsesto degli spettacoli live a tema: dall’Halloween Show al divertente Trucchi Da Paura passando per il Musical Gangs of Halloween, il viaggio nel mondo del terrore si snoda tra divertimento, suspence e adrenalina. Per i più coraggiosi e per chi vuole sfidare l’oscurità, il must to do è un giro su Inferno, la montagna russa indoor, che conduce nel temuto girone dantesco. L’atmosfera si scalda dentro U571, il sottomarino che dopo aver ospitato l’attore Pierfrancesco Favino sul set del film Il Comandante, per l’occasione si riempie di sexy marinai e vampiresse a caccia di sangue. Manikomio, angusto percorso sotterraneo al buio, metterà alla prova gli spiriti più impavidi. E se il giorno non vi è bastato, la notte si potrà dormire nell’Ostello Maledetto: un nome un programma. Bambini protagonisti con Dolcetto o giretto? dove sulle 14 attrazioni dedicate, oltre al divertimento, verranno regalate caramelle e sorprese, con il Truccabimbi dove potranno assumere le sembianze del loro mostro del cuore e spaventare mamme ed amici, ed infine con il suggestivo Spettacolo del Fuoco da gustarsi dopo il tramonto. Sarà un Halloween lungo oltre un mese e ricco di eventi: il 21-22 ottobre si svolgerà la Cinefiera Horror Show, prima fiera a tema in Italia dedicata totalmente al mondo di Halloween, dal 28 ottobre al 5 novembre il Parco sarà aperto tutti i giorni e la notte per tre grandi Halloween Nights il 28, 31 Ottobre –la notte delle streghe- e 4 Novembre con feste, spettacoli dal vivo, cene a tema, concerti e dj set. Si comincia Sabato 28 Ottobre con l’Halloween Night – Anteprima impreziosita dalla première dalla docuserie dedicata all’agenzia di pompe funebri Taffo “Questa cassa non è un albergo” prossimamente in onda sui canali Discovery. Il parco esplode di divertimento il 31 Ottobre – La Notte delle streghe con la Festa/format che ha spopolato quest’estate Voglio Tornare negli anni 90, il party Halloween Resurrection dedicato agli studenti liceali, la parata di artisti dello Stage delle Meraviglie nella Halloween Street che include il violinista elettrico Andrea Casta, il DJ Set di Alessandro Basciano, ex di Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, show circensi, burlesque, un casinò itinerante ed il party reggaeton Señorita per chiudere la serata festeggiando. Sabato 4 Novembre gran finale con la Halloween Night 2 – La vendetta: concerto a tema Halloween: A rock night with…Valeria Altobelli ex Miss Mondo, protagonista di Tale e Quale Show, showgirl e conduttrice. approfondimento Cinecittà World, dai 30 anni di Jurassic Park agli eventi dell'estate

La festa della paura a Roma World Roma World festeggia il suo primo Halloween. Il Parco a tema dell’Antica Roma dal 1° ottobre al 5 novembre si arricchisce di una grande fattoria delle zucche in uno scenario di 2000 anni fa, un luogo incantato per tutta la famiglia dove celebrare una delle festività più attese dell’anno. Anche nella Roma antica si celebrava una festività molto simile ad Halloween. Gli antichi romani erano molto legati ai “Mundus Patet”, i tre giorni dell’anno in cui le anime dei defunti tornavano sulla terra. Per mantenere viva la tradizione, il Parco per l’occasione verrà invaso da centinaia di zucche di ogni forma e dimensione. Con l’Halloween Contadino, oltre a vivere una giornata da Antico Romano, diventare gladiatore per un giorno, immergersi a 360° nella storia, nella natura e nella magia dei colori autunnali, i più piccoli potranno mettere alla prova le proprie abilità artistiche con i laboratori di intaglio e decorazione delle zucche supervisionati da esperti che li aiuteranno a dare forma a spaventosi e divertenti volti di zucca da portarsi poi a casa per godersi la festa anche fuori dal parco. Una volta liberata la fantasia, c’è tutto il tempo per lasciarsi guidare dagli istruttori del Gruppo Storico Romano e imparare le tecniche di combattimento dei gladiatori, incontrare il cammello e gli animali della fattoria, ammirare il volo dell’aquila e di altri rapaci durante lo Show di Falconeria. I più curiosi potranno andare alla scoperta della biodiversità con il Tour Botanico, perdendosi tra i sentieri e gli aneddoti raccontati dalle guide esperte. Dopo aver assaggiato i sapori dell’Antica Roma in Taberna, per un po’ di relax si può fare un giro di shopping tra le bancarelle dell’antico mercato. Per chi vuole vivere un’esperienza completa e pernottare in un vero accampamento delle legioni romane col Pacchetto Notte da Gladiatore, c’è tempo fino al 3 ottobre. Visto il gradimento crescente del pubblico, Roma World prolungherà la sua apertura fino al 26 di Novembre. approfondimento Roma World, il nuovo parco a tema storico si espande