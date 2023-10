A San Felice sul Panaro è stato ricreato il villaggio di Fantozzi

Un tuffo nelle atmosfere del film del ragioner Ugo con varie scenografie e centinaia di figuranti, in bretelle o in bicicletta per la coppa Cobram.

Un intero centro del Modenese, San Felice sul Panaro, si è trasformato nel Villaggio Fantozzi, facendo un tuffo nelle atmosfere del film del ragioner Ugo con varie scenografie e centinaia di figuranti, in bretelle o in bicicletta per la coppa Cobram. Almeno dieci mila persone sono arrivate a San Felice, secondo quanto riferito dagli organizzatori. Dal punto di vista artistico, lo show fantozziano ha convinto anche i critici più esigenti. Le scenografie di Roberto Gavioli erano riprodotte a regola d'arte, con citazioni che hanno entusiasmato i puristi. Insomma, una giornata all'insegna di tante risate, tante emozioni, tanti sorrisi, come si può constatare in questo video di modenaindiretta