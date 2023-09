La kermesse dedicata al benessere e alla sostenibilità

In val di Fiemme, sulle Dolomiti, si è chiusa l’edizione 2023 dell'appuntamento internazionale dedicato al benessere e alla sostenibilità

Partire da dove tutto è iniziato, ovvero dalle proprie radici. È qui che troviamo i valori e l'identità in grado di individuare i bisogni reali delle persone e le azioni da promuovere a salvaguardia dei nostri territori. La terza edizione del World Wellness Weekend si chiude con una speranza sul tema di estrema attualità, quello dell’equilibrio tra uomo e natura.

Tre giorni di kermesse

La Val di Fiemme ha da anni avviato questo percorso virtuoso, coinvolgendo le quattro aziende di successo (Fiemme Tremila, Pastificio Felicetti, La Sportiva e Starpool), nate e sviluppatesi in questo angolo di Dolomiti ed esperti in grado di portare a Cavalese una visione aggiornata sul mondo. Tutto questo è stato il “Dolomites Well-Being Summit 2023” dedicato alla capacità delle aziende di trasformare il radicamento sul territorio di Fiemme da ipotetico freno culturale e geografico in una formidabile spinta propositiva.