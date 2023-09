Festival Franciacorta in Cantina, un weekend dedicato al food&wine

Da sabato 16 a domenica 17 settembre torna il Festival Franciacorta in Cantina, giunto alla sua 14esima edizione. Due giorni per andare alla scoperta dei luoghi dove nasce il celebre vino, per fare degustazioni di food&wine e prendere parte a numerose iniziative sul territorio

Un weekend da dedicare alla riscoperta dei luoghi dove nasce il vino Franciacorta. Sabato 16 e domenica 17 settembre torna il Festival Franciacorta in Cantina, due giorni dedicati al food&wine durante i quali sarà possibile visitare le numerose cantine aperte, assaggiare le proposte gastronomiche e prendere parte a iniziative culturali e sportive.

Le iniziative del Festival Franciacorta in Cantina

‍Le cantine partecipanti, insieme agli hotel, ai ristoranti e agli altri punti di interesse sul territorio organizzeranno visite guidate con degustazione ed eventi speciali come tour nei vigneti, ma anche pic-nic tra i filari e gite in bicicletta. Il tutto immersi nella magica atmosfera della Franciacorta con i suoi splendidi monasteri e castelli e le dimore storiche immerse tra i vigneti. Il programma completo, con tutte le iniziative, è consultabile sul sito del Festival.

La cantina Bellavista

Tra le cantine che apriranno le porte il 16 e il 17 settembre c’è Bellavista, nata nel 1977 grazie alla famiglia Moretti, a Erbusco. Estesa su 207 ettari, produce 1,5 milioni di bottiglie l’anno, sposando un modello di viticoltura biologico.

In occasione del prossimo weekend Franciacorta in Cantina, sarà possibile passeggiare attraverso le varie gallerie, fino al cuore pulsante di Bellavista, prendendo parte a una vera e propria degustazione itinerante. Al termine della passeggiata, sarà, poi, lo Chef stellato Andrea Aprea a trasformare in menu i sapori di questa terra.

La cantina Contadi Castaldi

Da non perdere è anche l’iniziativa pop della cantina Contadi Castaldi, nata quando, negli anni Ottanta Vittorio e Mariella Moretti decidono di convertire la Fornace Biasca, nel quale un tempo si cuocevano i mattoni, nella cantina di oggi, che si sviluppa su 7mila mq complessivi e che non ha perso la sua identità, grazie all’operazione di restauro conservativo del corpo centrale della fornace.

In occasione del festival, gli ospiti della cantina Contadi Castaldi potranno conoscere le sue etichette, accompagnati dalla musica di un djset. L’offerta gastronomica sarà curata, invece, da Fabrizio Nonis, conosciuto come El Bekér, impegnato in un vero e proprio showcooking con tre giovani Chef under 35, promesse della cucina italiana.