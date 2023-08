"Dalla parte di Alba": un romanzo racconta la vita di de Céspedes

La puntata di "Incipit" di questa settimana inizia con un quadernetto a righe del 1917 e con una poesia, intitolata "La notte". Parla di "donne povere che si stancano di lavorare tanto", spiega la bambina di sei anni che l'ha scritta, mostrandola controvoglia al padre.

Quella bambina si chiamava Alba de Céspedes e diventerà una delle scrittrici più amate del Novecento italiano. "De Céspedes proviene da una famiglia molto benestante. Essendo così piccola, non poteva certo conoscere quella realtà sociale così diversa dalla sua e tuttavia avverte quell'urgenza", racconta Michela Monferrini, che a lei ha dedicato il suo ultimo romanzo, "Dalla parte di Alba", pubblicato per i tipi di Ponte alle Grazie (pp. 256, euro 16,80). "Ma quel breve testo - nota sempre Monferrini - dimostra anche un'altra cosa, e cioè come già allora avesse deciso di diventare una scrittrice e di farlo occupandosi di certi temi. Una decisione portata avanti per tutta la vita, non perdendo mai di vista, come diremmo oggi, l'obiettivo".

Nell'intervista, Monferrini rievoca la vita dell'autrice di "Quaderno proibito" , i due matrimoni, la maternità, il rapporto col padre (l'ambasciatore cubano Carlos Manuel) e con quella che avvertiva come la sua terra di origine e ricorda soprattutto i pregiudizi sociali e di genere, insieme alla vocazione della scrittura. “Bisogna viverla o scriverla la vita", annota de Céspedes in una pagina di diario del 1940, prima di aggiungere: "Mi sembra che ormai per me la scelta sia inderogabile. Scriverla. Scriverla".

